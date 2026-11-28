Pesquisa com 56 adultos com diabetes tipo 2 identificou redução da glicemia média e da hemoglobina glicada após oito semanas de exercícios nessa sequência; ordem inversa também apresentou benefícios

Luíse Homobono, da CNN Brasil*, em São Paulo

Um estudo científico descobriu que fazer exercícios aeróbicos antes da musculação pode favorecer o controle da glicose em pessoas com diabetes tipo 2.

A pesquisa, que foi publicada na revista científica iScience, identificou reduções na glicemia média e na hemoglobina glicada entre participantes que realizaram primeiro atividades aeróbicas e, depois, exercícios de resistência.

Durante o estudo, foram acompanhados 56 adultos com diabetes tipo 2 durante oito semanas. Os participantes foram divididos em dois grupos: um realizou exercícios aeróbicos antes dos exercícios de resistência, enquanto o outro seguiu a ordem inversa.Play Video

Os resultados indicaram diferenças nos efeitos das duas sequências sobre os níveis de glicose e suas variações ao longo do dia.

Como o estudo foi realizado

Os participantes tinham, em média, 62,5 anos. Eles foram distribuídos igualmente entre os dois grupos, com 28 pessoas em cada um.

As atividades foram realizadas três vezes por semana, durante oito semanas. Cada sessão durava aproximadamente 70 minutos e incluía 30 minutos de exercício aeróbico, 30 minutos de treinamento de resistência, além de períodos de preparação e alongamento.

Na etapa aeróbica, os participantes utilizaram bicicletas ergométricas, com intensidade progressiva de 40% a 70% da reserva da frequência cardíaca. Já o treinamento de resistência envolveu diferentes grupos musculares, com cargas entre 60% e 80% de uma repetição máxima.

O acompanhamento da glicose foi feito por meio de monitoramento contínuo, que permitiu observar as variações dos níveis de açúcar no sangue durante os exercícios, na recuperação e durante a noite.

Aeróbico antes da musculação apresentou redução da glicemia média

Após as oito semanas, o grupo que realizou exercícios aeróbicos antes dos exercícios de resistência apresentou redução significativa da glicemia média. O índice caiu de 8,7 para 8,2 mmol/L.

A hemoglobina glicada, exame que indica a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos meses, também diminuiu nesse grupo, com redução de 0,3 ponto percentual.

No grupo que começou pelo treinamento de resistência, seguido pelo aeróbico, não foram observadas mudanças estatisticamente significativas nesses dois indicadores.

Entre os participantes que não utilizavam insulina, os níveis de insulina em jejum diminuíram nas duas sequências de exercícios. A redução foi observada tanto no grupo que começou pelo aeróbico quanto naquele que iniciou pela musculação.

Exercícios também influenciaram a glicose durante a noite

Outro resultado observado pelos pesquisadores foi a diferença no comportamento da glicose durante o período noturno.

Após oito semanas, o grupo que realizou primeiro os exercícios aeróbicos apresentou redução de 10,7% nos níveis de glicose entre meia-noite e 6h. No grupo que começou pelo treinamento de resistência, não houve mudança significativa nesse período.

Por outro lado, a sequência aeróbica seguida de resistência também foi associada a uma maior variabilidade da glicose. Isso significa que, apesar da redução da média, os níveis de açúcar no sangue apresentaram oscilações mais acentuadas.

Os pesquisadores observaram que a sequência inversa, com exercícios de resistência antes dos aeróbicos, apresentou menor variação da glicose.

Estudo aponta limitações

Os autores destacam que os resultados precisam ser interpretados considerando as limitações da pesquisa.

O estudo teve uma amostra de 56 pessoas e foi realizado durante oito semanas, o que restringe a possibilidade de generalizar os achados para toda a população com diabetes tipo 2.

Além disso, os pesquisadores não registraram a alimentação dos participantes durante o acompanhamento, o que impediu uma comparação precisa dos efeitos das sequências sobre a glicose após as refeições.

Os horários das sessões também não foram padronizados, e o estudo não avaliou diferenças nos resultados relacionadas ao sexo dos participantes.

Os autores apontam a necessidade de novas pesquisas, com amostras maiores e acompanhamento adicional, para confirmar os resultados e compreender melhor como a ordem dos exercícios influencia o metabolismo da glicose.

Patrick Chu/GettyImages