Edição de novembro reúne os principais indicadores do relatório, projetos de empresas associadas nos territórios, a agenda institucional do Simineral e o Panorama da Mineração do Pará no 1º semestre de 2026.

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) lança a 76ª edição do Simineral ON, publicação digital da entidade que reúne reportagens, artigos, dados setoriais, vídeos e podcast sobre a mineração paraense. A edição especial de novembro é dedicada à Carta Santarém, o Relatório ESG 2026 – Retrato da Mineração na Amazônia, primeiro documento do setor a reunir, de forma sistemática, indicadores ambientais, sociais e de governança, com dados de dez empresas associadas.



“Pela primeira vez, reunimos de forma sistemática indicadores ambientais, sociais e de governança das principais operações minerárias que atuam na Amazônia”, afirma Anderson Baranov, presidente do Conselho Diretor do Simineral. Nascida no III Congresso Técnico do Simineral, em Santarém, em 2025, a Carta segue referências internacionais como GRI, IFC, ICMM e GISTM e inaugura um ciclo anual de reporte.



Em 2025, o Pará produziu mais de 300 milhões de toneladas de minérios (cerca de 27% da produção nacional), somou R$ 103 bilhões em valor econômico e arrecadou R$ 3,1 bilhões em CFEM, 39% do total do país. As associadas investiram R$ 2 bilhões na área social, sendo R$ 1,79 bilhão de forma voluntária, e 72% da força de trabalho é contratada no Pará. No pilar ambiental, são 940 mil hectares sob gestão territorial, 75% de reuso de água e 85% de energia renovável. A taxa de acidentes com afastamento é metade da média nacional do setor. A edição mostra ainda como esses números chegam aos territórios, com projetos de empresas associadas nos pilares ambiental, social e de inovação.



Eventos e parcerias

O Simineral ON registra o lançamento do relatório na Casa da Mineração, em Belém, e a apresentação da Carta Santarém no Brazil Commodities Forum Geneva 2026, na Suíça, para mais de 300 representantes institucionais e investidores globais. Também destaca a capacitação com a OIT sobre a Convenção nº 169, e a parceria com a Women in Mining Brasil (WIM Brasil), da qual o Simineral é apoiador institucional, para ampliar a presença feminina em todos os níveis do setor. A edição divulga ainda o 13º Prêmio Simineral de Comunicação, com cerimônia em 11 de dezembro.



Fecha a edição o Panorama da Mineração do Pará: no 1º semestre de 2026, o estado exportou US$ 8,67 bilhões em produtos minerais (+23,5%), puxado pelo cobre, arrecadou R$ 1,49 bilhão em CFEM (+3,7%) e gerou saldo de 960 empregos formais no setor (+61,6%).

“O Pará ocupa posição de protagonismo na mineração brasileira e amplia sua relevância na construção do futuro mineral do país”, destaca Emerson Rocha, presidente executivo do Simineral.

Leia a edição completa: simineral.org.br/simineral-on/76



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