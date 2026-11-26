Pesquisa identifica pesticidas proibidos em águas de comunidades do oeste paraense. No estado, intoxicações cresceram 150% em cinco anos e avanço da soja amplia a pressão sobre rios e igarapés.

A água que deveria ser uma das maiores riquezas do Pará também está sob ameaça de um inimigo invisível. Enquanto uma investigação nacional revela a presença de agrotóxicos proibidos na água consumida em 790 municípios brasileiros, o estado já acumula registros científicos de contaminação de rios, igarapés e águas subterrâneas por substâncias químicas associadas à atividade agrícola. No oeste paraense, o problema deixou de ser apenas uma hipótese ambiental e entrou na agenda do Ministério Público Federal (MPF).

Em maio de 2025, o MPF informou que pesquisas científicas haviam confirmado a presença de agrotóxicos nas águas do Planalto Santareno, incluindo herbicidas, metais pesados e inseticidas proibidos. O órgão recomendou ao governo estadual medidas urgentes para regulamentar a pulverização terrestre e proteger comunidades indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais.

O alerta ganha dimensão ainda maior diante dos números. Reportagem da Repórter Brasil, publicada em dezembro de 2025, mostrou que as intoxicações por agrotóxicos cresceram 150% no Pará em cinco anos: foram 1.671 notificações entre 2021 e 2025, contra 669 no quinquênio anterior. Em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, o salto foi de 545%, passando de 31 para 200 registros.

A expansão agrícola ajuda a explicar a pressão. Segundo dados do IBGE reunidos pela reportagem, as áreas de soja e milho nesses três municípios mais que triplicaram em uma década, saltando de 66 mil hectares, em 2014, para 217 mil hectares, em 2023. A lavoura avança, mas a conta ambiental também cresce.

Agora, a investigação da Repórter Brasil, em parceria com a Bloomberg e a Lighthouse Reports, acrescenta um ingrediente explosivo: cinco pesticidas banidos no Brasil foram encontrados na água de 790 municípios, em 24 estados, entre 2023 e 2026. O paraquate, proibido desde 2020, foi o mais frequente. Como essas substâncias desaparecem da água em semanas ou meses, especialistas consideram as detecções um indício de uso recente.

A reportagem não individualiza os resultados do Pará, portanto não é possível afirmar que os cinco produtos tenham sido encontrados na água paraense. Mas o histórico local já é suficientemente preocupante. E há um agravante: menos da metade dos municípios brasileiros realizou os testes necessários.

No Planalto Santareno, uma liderança Munduruku relatou à Repórter Brasil que famílias chegam a interromper refeições e fechar as casas por causa do cheiro das pulverizações. O MPF também registrou denúncias de contaminação de igarapés e açaizais.

O Pará não precisa esperar que o veneno apareça na torneira de Belém para levar o problema a sério. Afinal, de pouco adianta ostentar a maior riqueza hídrica do planeta se a fiscalização não consegue garantir que ela continue própria para consumo.

Por Paulo Silber/Imagem: Reprodução (Cidade 091)