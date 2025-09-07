Memphis bate van Persie e se torna maior artilheiro da seleção da Holanda

Atacante do Corinthians chegou ao seu 51º gol pela Laranja neste domingo (7)

Da CNN

Memphis Depay é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda.

Neste domingo (7), o atacante do Corinthians chegou ao seu 51º gol com a camisa de seu país, bateu Robin van Persie e se isolou como maior marcador da Laranja Mecânica na história.

O gol histórico foi marcado aos 11 minutos da partida contra a Lituânia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Cody Gakpo fez boa jogada pela esquerda, cruzou na medida e Memphis bateu de primeira para fazer história.

Corinthians parabeniza

Quem comemorou o gol também foi o Corinthians. Em publicação nas redes sociais, o Timão ressaltou a importância de Memphis para o clube e para a seleção nacional.

“Ele veste a 10 com raça e história!

No Corinthians, Memphis Depay tem sido importantíssimo. Na Holanda, assinou mais uma marca importante: maior artilheiro de todos os tempos com a camisa Laranja.

Da #NeoQuímicaArena aos Países Baixos, a 10 dele fala a mesma língua: GOLS!”

Reprodução/Instagram-onsoranje