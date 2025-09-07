domingo, setembro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Memphis bate van Persie e se torna maior artilheiro da seleção da Holanda

Atacante do Corinthians chegou ao seu 51º gol pela Laranja neste domingo (7)

Da CNN

Memphis Depay é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda.

Neste domingo (7), o atacante do Corinthians chegou ao seu 51º gol com a camisa de seu país, bateu Robin van Persie e se isolou como maior marcador da Laranja Mecânica na história.

O gol histórico foi marcado aos 11 minutos da partida contra a Lituânia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Cody Gakpo fez boa jogada pela esquerda, cruzou na medida e Memphis bateu de primeira para fazer história.

Corinthians parabeniza

Quem comemorou o gol também foi o Corinthians. Em publicação nas redes sociais, o Timão ressaltou a importância de Memphis para o clube e para a seleção nacional.

“Ele veste a 10 com raça e história!

No Corinthians, Memphis Depay tem sido importantíssimo. Na Holanda, assinou mais uma marca importante: maior artilheiro de todos os tempos com a camisa Laranja.

Da #NeoQuímicaArena aos Países Baixos, a 10 dele fala a mesma língua: GOLS!”

 Reprodução/Instagram-onsoranje

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Memphis bate recorde, e Holanda vence Lituânia nas Eliminatórias da Copa
Próximo artigo
Itália vence Turquia e conquista bicampeonato do Mundial Feminino de Vôlei

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315