domingo, setembro 7, 2025
Memphis bate recorde, e Holanda vence Lituânia nas Eliminatórias da Copa

Atacante chegou a 52 gols e superou van Persie como maior artilheiro da seleção

Mark Gleeson, da Reuters

Memphis Depay entrou para a história neste domingo (7), ao se tornar o maior artilheiro da seleção da Holanda. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e chegou a 52 tentos, superando Robin van Persie.

atacante do Corinthians abriu o placar logo aos 11 minutos, completando passe de Cody Gakpo. Aos 33, Quinten Timber ampliou e anotou seu primeiro gol pela equipe nacional. Mas os donos da casa reagiram rapidamente: Gvidas Gineitis descontou aos 36 e, sete minutos depois, Edvinas Girdvainis empatou de cabeça após cobrança de falta.

No segundo tempo, Depay voltou a brilhar. Aos 19 minutos, aproveitou cruzamento de Denzel Dumfries e marcou de cabeça o gol que garantiu os três pontos para a equipe de Ronald Koeman, que ainda acertou a trave com Gakpo.

Com a vitória, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G com 10 pontos em quatro jogos, três a mais que a Polônia, que ainda entra em campo neste domingo contra a Finlândia.

A Lituânia, por sua vez, amarga mais uma derrota, mas se orgulha de ter sido a seleção de ranking mais baixo (143º) a balançar as redes contra os holandeses desde a criação da lista da Fifa em 1992.

 Reprodução/x/-@OnsOranje

