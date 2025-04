Memphis volta a detonar CBF após regra de subir na bola: “Anúncio idiota”

Entidade máxima do futebol brasileiro punirá atletas que subirem na bola

Neste domingo (6), após vitória do Corinthians diante do Vasco, por 3 a 0, na Neo Química Arena, Memphis Depay fez uma publicaçãodetonando a CBF.

“Então eu realmente fui ao Brasil para também vivenciar o jogo bonito em primeira mão, mas agora anunciou ontem que nenhum jogador pode ficar em cima da bola ou receberá um cartão amarelo. Isso foi decidido depois que eu fiquei em cima da bola por alguns segundos na última final da Copa Paulista. Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo problema aqui. O futebol brasileiro está crescendo… e merece visibilidade global! Há muito talento aqui. A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então eu realmente me pergunto como é a placa do … Quem está decidindo o futuro deste lindo país do futebol? Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e focar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, em vez desses anúncios idiotas”, escreveu o jogador no X (antigo twitter).

O post vem após a CBF decidir punir jogadores que subirem na bola com cartão amarelo. Memphis fez isso na final contra o Palmeiras, o que causou confusão generalizada na reta final da partida.

Na bronca

Ontem, após a vitória pelo Brasileirão, o jogador falou sobre o assunto.

“No primeiro tempo, o VAR deveria ter checado uma falta clara para cartão vermelho. Em vez disso, preferem criar regras aqui, como a de não poder subir na bola. O Brasil é um país onde jogamos futebol. Você não joga futebol apenas com os pés, mas também com a cabeça”, afirmou.

A falta mencionada ocorreu na área do Vasco, quando Depay sofreu uma dura entrada, mas o árbitro optou por seguir com o jogo.

Próximos Desafios

Com a vitória, o Corinthians soma quatro pontos na tabela da Série A. O time já se prepara para o próximo desafio, e volta a campo nesta terça-feira (8), quando enfrentará o América de Cali, na segunda rodada da Copa Sul-Americana.