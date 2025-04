Os Estados Unidos perderam o apetite por cadeias de restaurantes casuais

Hooters, Red Lobster e outras redes enfrentam queda nas vendas, aumento de custos e mudanças no comportamento do consumidor

Ícones do setor de restaurantes, nos quais os americanos iam por décadas para comer asas de frango, jantar e comemorar, estão enfrentando uma crise.

O Hooters entrou com pedido de falência nesta semana, sendo a mais recente cadeia de restaurantes casuais a decretar falência. Red Lobster, TGI Fridays e Buca di Beppo também decretaram falência no ano passado.

Enquanto isso, as vendas do Denny’s, Applebee’s, Outback Steakhouse, Bonefish Grill, Red Robin e Cracker Barrel estão caindo, e eles estão fechando centenas de restaurantes.

As cadeias de restaurantes casuais geralmente atendem a famílias de baixa e média renda que procuram uma refeição à mesa, mas os clientes estão abandonando essas empresas à medida que sua renda disponível diminui.

Esses restaurantes têm aumentado os preços dos cardápios ao mesmo tempo em que sua base de clientes tem sido pressionada pelo aumento do custo de vida. Desde 2019, os preços dos restaurantes aumentaram 34%, superando o crescimento geral da inflação durante esse mesmo período, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics.

“Eles estão tentando atingir o consumidor médio”, disse Ernest Baskin, professor associado de marketing de alimentos na Saint Joseph’s University. “Quando os consumidores começam a controlar seu orçamento, o meio encolhe.”

Em vez disso, os clientes estão optando por preparar o jantar em casa e estão encontrando opções mais baratas para fazer uma refeição. Isso inclui frequentar cadeias de fast food, como Chick-fil-A e Raising Cane’s, e restaurantes fast casual, como Chipotle e Cava.

Em 2024, as vendas no setor de refeições casuais caíram 0,9%, enquanto cresceram 0,6% nas cadeias de fast casual e 1% nas cadeias de fast food, de acordo com dados da Black Box Intelligence.

“Em um mundo com falta de tempo, as pessoas querem algo rápido a um preço acessível”, disse Brian Vaccaro, analista da Raymond James.

Outro sinal da mudança do consumidor de sentar-se para jantar em um restaurante para pegar uma refeição em um fast food ou em um local fast casual: quando as cadeias de restaurantes casuais fecham, os restaurantes de fast food e fast casual as substituem – geralmente com lojas drive-thru.

A operação de restaurantes fast casual também é mais lucrativa do que a de restaurantes com mesas. Os locais da Chipotle e de outras cadeias de fast casual são menores e exigem menos funcionários e menos manutenção para funcionar do que os restaurantes de serviço completo.

Erros de estratégia

O setor de refeições casuais também enfrentou dificuldades devido a erros estratégicos das próprias empresas – algumas sob a propriedade de private equity – e à falta de investimento em serviço de mesa e reformas de restaurantes.

O Hooters era conhecido por suas garçonetes femininas com roupas laranjas reveladoras e asas de frango, mas o Buffalo Wild Wings e o Wingstop reduziram os preços das asas do Hooters, e a imagem do chamado “restaurante de seios” ficou fora de sintonia com os consumidores modernos.

O Hooters está planejando uma reforma voltada para a família assim que sair da falência.

O Red Lobster foi levado à falência devido à má administração de seu antigo proprietário, o fornecedor global de camarões Thai Union. A Thai Union cortou os fornecedores de longa data do Red Lobster, expulsou funcionários veteranos e transformou o camarão de US$ 20 em um item permanente do cardápio pela primeira vez, prejudicando suas margens de lucro. O Red Lobster está tentando voltar com o novo CEO, Damola Adamolekun.

E o Outback, que definiu o modelo de churrascaria de jantar casual nos Estados Unidos, perdeu clientes porque dependia muito de promoções para atrair clientes e cortar custos, ao mesmo tempo em que aumentava os preços. O cheque médio do Outback foi de US$ 29 no ano passado – US$ 6 acima do rival Texas Roadhouse e US$ 2,50 a mais do que o LongHorn Steakhouse.

“Essas marcas ficaram desatualizadas em termos de oferta de cardápio, aparência dos restaurantes e forma de alcançar os consumidores”, disse Clarence Otis Jr., ex-CEO da Darden Restaurants, proprietária de redes como Olive Garden e LongHorn.

Driblando a tendência

Mas há alguns pontos positivos nos restaurantes casuais. O Chili’s, o Texas Roadhouse e o Olive Garden resistiram à desaceleração.

Essas redes mantiveram os preços mais baixos do que os rivais e investiram pesadamente em mão de obra e melhorias nos restaurantes, e atualmente estão colhendo os frutos de seus investimentos.

A Brinker, empresa controladora do Chili’s, investiu mais de US$ 400 milhões na simplificação do cardápio do Chili’s, no aumento do número de garçons e ajudantes de garçom e na reforma dos restaurantes. Esse investimento permitiu que o Chili’s atualizasse suas receitas de batatas fritas e de frango e oferecesse preços semelhantes aos de fast food. Posteriormente, a empresa se tornou viral no TikTok com vídeos de clientes separando seus palitos de mussarela pegajosos.

As vendas da Chili’s em restaurantes abertos há pelo menos um ano aumentaram 31% no último trimestre. Foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nas vendas da Chili’s.

“As pessoas diziam que ‘o casual dining não é bom, e o Chili’s está com problemas’. E a realidade é que invertemos o roteiro disso”, disse o CEO da Brinker, Kevin Hochman, em uma entrevista no ano passado à CNN. “Fizemos isso com os fundamentos do motivo pelo qual as pessoas saem de casa.”

Outra cadeia casual, a Texas Roadhouse, prosperou por causa de seus preços mais baixos. A rede conquistou os clientes não apenas com seus bifes a preços acessíveis, mas também com restaurantes animados, no estilo rodeio, com paredes de madeira, murais e músicas country animadas.

As vendas da Texas Roadhouse em restaurantes abertos há pelo menos um ano aumentaram 7,7% no último trimestre.

“Há uma diferença cada vez maior entre vencedores e perdedores na categoria de restaurantes casuais”, disse Brian Vaccaro. “As marcas que estão investindo em mão de obra e na qualidade da experiência do cliente estão ganhando”.

