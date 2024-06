Metropolitano promove treinamentos com foco na segurança dos pacientes

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, iniciou, nesta semana, o Projeto “Engaja Metrô”, treinamento de alta performance voltado para capacitar e fortalecer a assistência oferecida na unidade, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na segurança dos pacientes.

Divididos em módulos, a primeira programação contou com a imersão na temática “Liderança: papéis e responsabilidades”.

Idealizado pelo setor de Recursos Humanos (RH) do Hospital, que pertence à rede de saúde pública do governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), o Engaja Metrô seguirá até o mês de agosto.

“Aprimorar o que já é entregue aos nossos pacientes, com foco no desenvolvimento das lideranças que estão gerindo equipes administrativas e assistenciais, é o principal objetivo do projeto”, afirma Thamires Raiol, coordenadora de RH do HMUE.

“Dentro da atividade, fortalecemos laços, senso de confiança e, com isso, tornamos as equipes ainda mais engajadas para entregarem resultados positivos à frente da saúde pública, para o bem dos nossos usuários, desde o momento da internação, com o atendimento na Recepção, até a alta hospitalar”, pontua.

Atuando com 208 leitos, oferecendo cuidado a pacientes de diversas cidades do Pará, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é referência no Norte do Brasil para tratamento de traumas e queimados. Com mais esse treinamento de alta performance, a unidade se destaca, também, na qualificação e educação continuada dos profissionais.

“Entendemos que a qualidade da assistência está diretamente relacionada à competência e à capacidade dos líderes de tomarem decisões assertivas, gerindo suas equipes de maneira eficiente e garantindo um ambiente de trabalho colaborativo e motivador. Ao investir no desenvolvimento dos profissionais, também investimos na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, pontua o diretor executivo do HMUE, Marcelo Azevedo.

Responsabilidade aliada ao cuidado

Dentro da programação do primeiro módulo, os gestores apresentaram desafios superados e os que ainda precisam ser trabalhados, com o objetivo de compartilhar vivências resolutivas.

Ainda neste mês, outros módulos do Projeto serão realizados. Entre as temáticas estão: Comunicação efetiva e Gestão de conflitos.

Referência

O Metropolitano é referência no tratamento de pessoas vítimas de traumas de altas complexidades e queimados.

A unidade dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica – exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

