Verão em Ananindeua é sinônimo de esporte e diversão no “Circuito de Verão”

O município de Ananindeua vai realizar o Circuito de Verão na próxima semana. Serão realizadas praticas esportivas, na Orla do Icuí. Serão apresentadas sete modalidades de competição e apresentação, como: futevôlei, vôlei de praia, futmesa, tênis de quadra, beach tennis, ciclismo, Jump e ritmos.

A partir do dia 6 de julho, a Orla de Ananideua recebe as atividades a parir das 8h, com o torneio de futevôlei. á o passeio Ciclístico, começa, às 16h, com 10 km de pedalada pelas principais ruas do bairro do Icuí.

Abaixo, a programação completa e horário das atividades;

–Torneio de Futevôlei – das 8h às 12h.

–Torneio de Tênis de Quadra – Manhã e Tarde.

–Passeio Ciclístico- 16h.

–Torneio de Futmesa – das16h às 17h.

–Aulão de Jump- das 18h às 22h .

–Aulão de Ritmos-das 19h às 20h.

–Beach Tennis- das 19h às 20h.

As inscrições serão feitas no local do evento, no espaço da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).

Foto: Ricardo Amanajás