Minha Casa, Minha Vida Rural investe mais de R$ 13 milhões em moradias no Pará

Ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a contratação de 182 moradias rurais em Abaetetuba e Barcarena

Abaetetuba (PA) – Em mais um dia festivo para os beneficiários do Minha Casa, Minha Vida no Pará, o Ministério das Cidades contratou, neste sábado (14), novas 182 moradias do programa em dois municípios paraenses: Abaetetuba e Barcarena. As assinaturas dos contratos foram realizadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, junto aos moradores e comunidades que receberão os imóveis, além das lideranças políticas do município.

Com investimentos totais de R$ 13,6 milhões em recursos do Ministério das Cidades, as moradias contratadas atenderão a seis comunidades rurais nos dois municípios. Em Abaetetuba, 47 casas serão construídas na Colônia Nova, enquanto em Barcarena 135 imóveis estarão localizados nas comunidades Nova Vida, Araticu, São Sebastião, CDI e Cantina.

Orlanina do Socorro, presidente da Associação Boa Vista, uma das entidades organizadoras dos projetos em Barcarena, explicou o sentimento generalizado dos beneficiados com as novas moradias: “Todos nós temos muita gratidão ao presidente Lula e ao ministro Jader Filho por lutarem junto com a gente para que as nossas vidas possam receber essa benção, com a nossa conquista da casa própria.”

O ministro Jader Filho ressaltou a importância de visitar as comunidades rurais beneficiadas com as novas moradias. “Estamos indo ao interior dos municípios, porque é fundamental entender que a moradia de qualidade tem que chegar em qualquer lugar, seja na área urbana ou nas zonas rurais”, iniciou. “Graças a esses investimentos que estamos fazendo, estamos mudando a rotina e a vida de quem sonha com a conquista da casa própria”, completou.

Somando as três cerimônias de assinaturas de contratos realizadas entre sexta (13) e sábado (14), o Ministério das Cidades contratou 379 obras de moradias em áreas rurais do Pará.

Para conferir mais detalhes, acesse: https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/noticia-mcid-1300

Imagem: Yago Lima