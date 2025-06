Rádio mantém alta efetividade publicitária e se destaca em confiança, aponta pesquisa internacional

Estudo destaca a substituição e a efetividade da rádio, especialmente via streaming, em meio a outras plataformas de mídia

O rádio segue como um dos meios mais eficazes e confiáveis na comunicação com o público, mesmo em meio à crescente concorrência de plataformas digitais. É o que revela a nova edição do estudo Advertising Landscape 2025, realizado pela Signal Hill Insights e apresentado pela Sounds Profitable. A pesquisa, aplicada com mais de 5 mil adultos nos Estados Unidos, aponta que o AM/FM — especialmente quando acessado via streaming — apresenta índices de destaque em confiança, lembrança publicitária e alcance.

Entre os 22 meios analisados, o rádio AM/FM tradicional aparece com o segundo maior alcance mensal (66%) e uma das melhores marcas em lembrança de anúncios entre seus ouvintes mais fiéis — os chamados “usuários principais”, que consomem a mídia quase diariamente. Nesse público, 81% relataram ter ouvido uma publicidade nos últimos sete dias, ficando atrás apenas da TV a cabo e dos podcasts.

Esse desempenho resulta em um “alcance efetivo” de 53%, número que posiciona o rádio à frente de gigantes como Facebook (50%), YouTube (49%) e Instagram (38%). Mais que isso, o rádio demonstrou uma das menores perdas entre o alcance total e o alcance publicitário efetivo, reforçando seu papel como mídia de alta atenção.

Outro dado relevante reforça a credibilidade do meio: a confiança do público nos conteúdos e anúncios veiculados pelo rádio é superior à de várias plataformas digitais. O estudo revelou que, mesmo transmitindo o mesmo conteúdo, o AM/FM via streaming supera a transmissão terrestre em percepção de veracidade e autenticidade.

Segundo o levantamento, 51% dos ouvintes de rádio por streaming consideram o conteúdo “geralmente factual e preciso”, contra 47% dos ouvintes do AM/FM tradicional. Em relação à confiança nos anúncios, o número também é maior: 48% versus 47%. A autenticidade percebida nas mensagens publicitárias é outro diferencial, com 50% dos ouvintes digitais considerando os anúncios “naturais e autênticos”, frente a 44% da transmissão via dial.

Até mesmo os comunicadores de rádio ganharam destaque: 42% dos ouvintes do streaming disseram confiar em quem apresenta os anúncios, superando os 39% do meio tradicional. Os dados refletem não só o impacto contínuo do rádio, mas também a força do áudio digital na ampliação da credibilidade e da efetividade publicitária do setor.

A terceira parte do estudo Advertising Landscape 2025 será divulgada em julho, com foco na influência das campanhas sobre o comportamento de compra do consumidor. A expectativa é que os resultados reforcem ainda mais o papel estratégico do rádio no cenário publicitário contemporâneo.

E por qual razão olhar para lá fora?

O tudoradio.com costuma observar esses pontos de curiosidade dos números do rádio internacional para mapear possíveis mudanças de hábitos e a manutenção do consumo de rádio em diferentes países. Assim como ocorreu no ano anterior, periodicamente a redação do portal irá monitorar o desempenho do rádio nos principais mercados do mundo e, é claro, fazendo sempre uma comparação com a situação brasileira. E, como de costume, repercutindo também qualquer número confiável sobre o consumo de rádio no Brasil.

Imagem: Tudoradio.com