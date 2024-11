Moradores da comunidade de Perema recebem ação descentralizada da Prefeitura de Santarém

Ação descentralizada para os moradores da comunidade Perema aconteceu anteontem, sexta-feira, 08, na Escola Municipal Rosilda Wanghon. Foi uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (Aepeti), em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

Foram ofertados para os moradores: inclusão e atualização do Cadastro Único; informações sobre Benefício de Prestação Continuada –BPC; emissões de Carteiras de Trabalho, do Idoso e Passe Livre, carteira do Autista; atendimento psicossocial (psicólogo e assistente social). O Centro Maria do Pará levou Informações sobre violações de direitos e Lei Maria Da Penha. As Ações de Erradicação de Enfrentamento do Trabalho Infantil (Aepeti) levaram informações sobre trabalho infantil e lei da aprendizagem, totalizando 328 atendimentos.

Fernanda Nogueira de Sousa, 27 anos, autônoma, moradora da comunidade de Perema, aproveitou a oportunidade para buscar atendimentos.

“Achei muito importante, devido ser difícil da gente sair daqui para a cidade. Beneficiou a mim e bastante gente,” disse a moradora.

“Sabemos que muitas famílias encontram dificuldade de se deslocar para buscar atendimentos, por isso essa ação descentralizada foi idealizada para atender as demandas da comunidade. Agradecemos as parcerias das Secretarias de Educação e Saúde e que ofertaram vários atendimentos conosco,” observou Edinelson Sousa, coordenador da Aepeti.

“Ficamos felizes em poder levar mais uma grande ação descentralizada, ofertando os serviços socioassistencias e de saúde, para os moradores da comunidade de Perema. Agradecemos a todos que aceitaram o nosso convite e buscaram os nossos atendimentos,” agradeceu Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

Imagens: Agência Santarém