Remo arranca empate no fim contra o Vasco sob chuva no Mangueirão, mas segue na zona de rebaixamento

Debaixo de forte chuva em Belém, o Clube do Remo evitou a derrota ao empatar por 1 a 1 com o Vasco da Gama, neste sábado, 11, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O gol salvador saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo, com Marllon, após cobrança de falta de Diego Hernández.

O resultado mantém o Leão em situação delicada na tabela: com oito pontos, a equipe azulina ocupa a 19ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento.

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JOGO SOB CHUVA E DOMÍNIO CARIOCA

A forte chuva que caiu antes e durante a partida comprometeu o gramado e atrasou o início do confronto em 30 minutos. Quando a bola rolou, o cenário foi de domínio do Vasco, que controlou a posse (66% no primeiro tempo) e empurrou o Remo para o campo defensivo.

Logo aos cinco minutos, Rojas acertou a trave, dando o tom da superioridade vascaína. O time carioca manteve intensidade e presença ofensiva, mas pecou na finalização.

O Remo, por sua vez, encontrou muitas dificuldades. Com pouca criatividade e problemas na saída de bola, demorou a equilibrar as ações e só levou algum perigo em investidas isoladas, principalmente com Alef Manga, Jajá e Patrick.

A tensão tomou conta do time azulino ainda na etapa inicial. Após erros seguidos, Alef Manga foi alvo de vaias da torcida e protagonizou uma discussão com Patrick em campo, contida pelo técnico Léo Condé.

GOL SOFRIDO E REAÇÃO NA BOLA PARADA

O segundo tempo começou com o mesmo panorama: o Vasco mais organizado e ofensivo. A pressão se transformou em gol aos nove minutos, quando Andrés Gómez concluiu jogada trabalhada e abriu o placar.

Em desvantagem, o Remo seguiu com dificuldades para reagir. O ataque produziu pouco, e a equipe mostrou desorganização, irritando a torcida no Mangueirão. A melhor chance surgiu em chute de Jaderson, que passou perto.

Quando a derrota parecia certa, o Leão encontrou na bola parada sua salvação. Aos 38 minutos, Diego Hernández cobrou falta com precisão, e Marllon apareceu de cabeça para empatar.

O gol premiou mais a insistência do que a atuação do time, que novamente apresentou limitações ofensivas, mas ao menos evitou um resultado negativo diante de sua torcida.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Remo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 19, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, em São Paulo. A partida é tratada como decisiva para a reação azulina na competição.

Pela Copa Norte, o Leão também segue na disputa e deve alternar foco entre as competições. A equipe busca recuperação no torneio regional para manter vivas as chances de classificação à próxima fase, após oscilações nas rodadas iniciais.

Pressionado pelos resultados e pela posição na tabela, o Remo terá uma sequência determinante nas próximas semanas para tentar deixar a zona de rebaixamento e retomar a confiança do torcedor.

Por ROBERTO BARBOSA/Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo