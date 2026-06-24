MP Eleitoral e entidades civis e religiosas lançam Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral 2026

Iniciativa que conta com apoio da CNBB e da Cáritas cria canais de fiscalização e reforça a campanha “Eu Voto pela Amazônia”.

O processo democrático no Pará ganhou um importante aliado tecnológico. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no estado disponibilizou um canal rápido e acessível para que a população denuncie irregularidades e crimes eleitorais diretamente pelo WhatsApp, por meio do número (91) 3347-9809.

A ferramenta permite que os cidadãos relatem, de forma prática, condutas ilícitas como compra de votos, clientelismo e abuso de poder, entre outras fraudes. Todas as informações recebidas pelo aplicativo de mensagens serão encaminhadas em tempo real ao Ministério Público (MP) Eleitoral, órgão encarregado de investigar os casos e adotar as medidas judiciais cabíveis.

A força da fiscalização popular

O procurador regional Eleitoral no Pará, Bruno Valente, fez um chamado à população, destacando que o controle social e a fiscalização ativa por parte dos eleitores são os caminhos mais eficazes para garantir a lisura do pleito.

“É muito importante que as pessoas que saibam, que testemunhem, que, por algum motivo, fiquem sabendo da prática de algum crime eleitoral, de compra de votos, de corrupção eleitoral, denunciem por meio do canal do Combate à Corrupção Eleitoral, para que essa informação chegue ao nosso conhecimento e possamos agir e buscar a responsabilização dos culpados”, afirmou o procurador.

O lançamento do canal e das atividades do comitê para este ano reflete uma forte articulação civil e religiosa. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o MP Eleitoral e entidades de peso como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte 2), a Cáritas Regional Norte 2, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil), o Centro de Estudos Bíblicos (Cebi/PA) e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.

Voto Ético e a campanha “Eu Voto pela Amazônia”

Paralelamente ao recebimento de denúncias, as entidades parceiras estão unindo forças em campanhas educativas para o eleitorado local. Keila Souza Marães Giffoni, secretária executiva da Cáritas Brasileira Regional Norte 2, informou que a instituição atua na mobilização de voluntários e apoia diretamente a campanha nacional “Eu Voto pela Amazônia”, encabeçada pela Repam.

Segundo Joana Menezes, articuladora da Repam, a conexão entre os projetos visa construir um ambiente político mais saudável no estado. “Nós estamos integrando o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral com esse braço do fortalecimento da democracia, do voto consciente, do voto ético e do voto limpo”, defendeu.

Saiba onde e como denunciar crimes eleitorais no Pará:

A Justiça e o Ministério Público oferecem múltiplos canais para resguardar o voto do cidadão. Confira as opções:

WhatsApp do Comitê: (91) 3347-9809;

(91) 3347-9809; Internet: Diretamente no site do Ministério Público Federal (MPF);

Diretamente no site do Ministério Público Federal (MPF); Aplicativo Pardal: Ferramenta oficial da Justiça Eleitoral que estará disponível para download a partir de 16 de agosto , data que marca o início oficial da campanha eleitoral;

Ferramenta oficial da Justiça Eleitoral que estará disponível para download a partir de , data que marca o início oficial da campanha eleitoral; Atendimento Presencial: Nas sedes do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que trabalham de forma integrada na composição do MP Eleitoral.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil