sexta-feira, outubro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

MPF pede investigação sobre incêndio de veículo do povo indígena Parakanã no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) requisitou à Polícia Federal (PF), ontem, quinta-feira, 23, a instauração de inquérito sobre incêndio ocorrido na noite de quarta-feira em um veículo pertencente ao povo indígena Parakanã, na região de Novo Repartimento, no sudeste do Estado. De acordo com denúncia encaminhada ao MPF, o veículo havia apresentado problemas mecânicos e foi deixado estacionado na estrada para aguardar um guincho, momento em que foi incendiado.

Além da requisição à PF, o MPF expediu ofícios requisitando providências de proteção ao povo indígena à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), à Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que tem compromissos socioambientais com os Parakanã devido a impactos provocados por obras realizadas pelo órgão.

Os indígenas Parakanã têm sido alvo de racismo, e integrantes da etnia já haviam recebido anteriormente áudios com conteúdos ameaçadores, destacou o MPF no despacho em que a expedição dos ofícios foi decidida.

Arte: Comunicação/MPF

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Grande apreensão: 32 toneladas de castanha-de-caju são retidas em Cachoeira do Piriá (PA)
Próximo artigo
Torneio Internacional de Brasília terá delegação do Polo Aquático Máster do Remo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315