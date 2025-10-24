MPF pede investigação sobre incêndio de veículo do povo indígena Parakanã no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) requisitou à Polícia Federal (PF), ontem, quinta-feira, 23, a instauração de inquérito sobre incêndio ocorrido na noite de quarta-feira em um veículo pertencente ao povo indígena Parakanã, na região de Novo Repartimento, no sudeste do Estado. De acordo com denúncia encaminhada ao MPF, o veículo havia apresentado problemas mecânicos e foi deixado estacionado na estrada para aguardar um guincho, momento em que foi incendiado.

Além da requisição à PF, o MPF expediu ofícios requisitando providências de proteção ao povo indígena à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), à Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que tem compromissos socioambientais com os Parakanã devido a impactos provocados por obras realizadas pelo órgão.

Os indígenas Parakanã têm sido alvo de racismo, e integrantes da etnia já haviam recebido anteriormente áudios com conteúdos ameaçadores, destacou o MPF no despacho em que a expedição dos ofícios foi decidida.

Arte: Comunicação/MPF