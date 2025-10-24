sexta-feira, outubro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Torneio Internacional de Brasília terá delegação do Polo Aquático Máster do Remo

A equipe master de Polo Aquático do Clube do Remo viaja para um grande desafio internacional: Torneio Internacional Master de Polo Aquático em Brasília- DF, no período de 30 de outubro a 02 de novembro.

Os atletas viajam dia 29 via aérea por conta própria, ou seja, cada atleta custeando sua passagem de ida e volta. Alimentação é também responsabilidade do atleta que pagaram a inscrição de R$ 1.650,00

A estada azulina na capital federal fica por conta dos organizadores. Os azulinos ficam hospedados no Complexo Hoteleiro do Brasil 21 localizado no SHS Quadra 06 – Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília/DF.

A delegação está formada por 21 atletas nas categorias 40, 50 e 60 anos. A relação:

Paulo Pimenta (60+ e 50+)

Paulo Sérgio (60+ e 50+)

Mauricio Bittencourt (60+ e 50+)

Rafael Costa (60+ e 50+)

Sérgio Leão (60+ e 50+)

Luís Celso (60+ e 50+)

Augusto Xavier (60+ e 50+)

Mauro Pantoja (60+ e 50+)

Vicente Machado (60+)

Felipe Costa (60+)

Edilson Leray (60+)

Antônio Cavalcante (60+)

Mário Dantas (50+)

Paulo Rogério (50+),

Thomaz Rodrigues (50+)

José Leivas (50+)

Guilherme Mergulhão (50+)

 Jorge Bandeira (50+)

 Sammy Jonhson (40+)

Elson Rocha (40+)

Fábio Natividade (40+)

Márcio Corrêa (40+).

Clube do Remo faz jogo de abertura na categoria 50 anos diante do MBTC, dia 30, às 17h. Já o time de 60 anos joga às 20h30, contra o WP&O/Paulistano.

Por Braz Chucre/Imagens: Divulgação

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
MPF pede investigação sobre incêndio de veículo do povo indígena Parakanã no Pará
Próximo artigo
Vídeo: influenciador do Pará reage a processo movido pela advogada de Patixa Teló

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315