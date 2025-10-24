Torneio Internacional de Brasília terá delegação do Polo Aquático Máster do Remo

A equipe master de Polo Aquático do Clube do Remo viaja para um grande desafio internacional: Torneio Internacional Master de Polo Aquático em Brasília- DF, no período de 30 de outubro a 02 de novembro.
Os atletas viajam dia 29 via aérea por conta própria, ou seja, cada atleta custeando sua passagem de ida e volta. Alimentação é também responsabilidade do atleta que pagaram a inscrição de R$ 1.650,00
A estada azulina na capital federal fica por conta dos organizadores. Os azulinos ficam hospedados no Complexo Hoteleiro do Brasil 21 localizado no SHS Quadra 06 – Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília/DF.
A delegação está formada por 21 atletas nas categorias 40, 50 e 60 anos. A relação:
Paulo Pimenta (60+ e 50+)
Paulo Sérgio (60+ e 50+)
Mauricio Bittencourt (60+ e 50+)
Rafael Costa (60+ e 50+)
Sérgio Leão (60+ e 50+)
Luís Celso (60+ e 50+)
Augusto Xavier (60+ e 50+)
Mauro Pantoja (60+ e 50+)
Vicente Machado (60+)
Felipe Costa (60+)
Edilson Leray (60+)
Antônio Cavalcante (60+)
Mário Dantas (50+)
Paulo Rogério (50+),
Thomaz Rodrigues (50+)
José Leivas (50+)
Guilherme Mergulhão (50+)
Jorge Bandeira (50+)
Sammy Jonhson (40+)
Elson Rocha (40+)
Fábio Natividade (40+)
Márcio Corrêa (40+).
Clube do Remo faz jogo de abertura na categoria 50 anos diante do MBTC, dia 30, às 17h. Já o time de 60 anos joga às 20h30, contra o WP&O/Paulistano.
Por Braz Chucre/Imagens: Divulgação