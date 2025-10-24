Torneio Internacional de Brasília terá delegação do Polo Aquático Máster do Remo

A equipe master de Polo Aquático do Clube do Remo viaja para um grande desafio internacional: Torneio Internacional Master de Polo Aquático em Brasília- DF, no período de 30 de outubro a 02 de novembro.

Os atletas viajam dia 29 via aérea por conta própria, ou seja, cada atleta custeando sua passagem de ida e volta. Alimentação é também responsabilidade do atleta que pagaram a inscrição de R$ 1.650,00

A estada azulina na capital federal fica por conta dos organizadores. Os azulinos ficam hospedados no Complexo Hoteleiro do Brasil 21 localizado no SHS Quadra 06 – Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília/DF.

A delegação está formada por 21 atletas nas categorias 40, 50 e 60 anos. A relação:

Paulo Pimenta (60+ e 50+)

Paulo Sérgio (60+ e 50+)

Mauricio Bittencourt (60+ e 50+)

Rafael Costa (60+ e 50+)

Sérgio Leão (60+ e 50+)

Luís Celso (60+ e 50+)

Augusto Xavier (60+ e 50+)

Mauro Pantoja (60+ e 50+)

Vicente Machado (60+)

Felipe Costa (60+)

Edilson Leray (60+)

Antônio Cavalcante (60+)

Mário Dantas (50+)

Paulo Rogério (50+),

Thomaz Rodrigues (50+)

José Leivas (50+)

Guilherme Mergulhão (50+)

Jorge Bandeira (50+)

Sammy Jonhson (40+)

Elson Rocha (40+)

Fábio Natividade (40+)

Márcio Corrêa (40+).

Clube do Remo faz jogo de abertura na categoria 50 anos diante do MBTC, dia 30, às 17h. Já o time de 60 anos joga às 20h30, contra o WP&O/Paulistano.

Por Braz Chucre/Imagens: Divulgação