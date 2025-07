Mulher morre por desnutrição em Belém: Prima acusa pastora de dizer que família era “endemoniada”

Um casal foi preso sob a suspeita de submeter uma mulher a anos de maus-tratos físicos e psicológicos, que culminaram na sua morte por desnutrição em Belém. Segundo a delegada responsável pelo caso, os suspeitos se aproveitavam da fragilidade de suas vítimas.

Pelo menos quatro pessoas teriam sido vítimas de violência psicológica e maus-tratos pelo casal Marcelle Débora Ferreira Araújo, de 51 anos, e Ronnyson dos Santos Alcântara, de 50, ligados ao Ministério Torre do Poder de Deus. Eles prometiam “cura espiritual” e foram presos na última sexta-feira (4), no bairro do Guamá, em Belém. O casal é suspeito de envolvimento na morte de Flávia Cunha Costa, 43 anos, que faleceu por desnutrição.

Segundo a Polícia Civil, Marcelle e Ronnyson abandonaram Flávia em estado crítico no Pronto-Socorro do Guamá em 18 de junho deste ano, onde ela veio a óbito no dia seguinte. A família da vítima aponta que Flávia foi alvo de violência psicológica, maus-tratos e exploração financeira.

Flávia Cunha Costa, 43 anos.

A Teia de Manipulação e Exploração

A delegada Bruna Paolucci, titular da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), revelou que as investigações começaram em maio, após uma denúncia anônima pelo canal 181. “No decorrer das investigações, nós encontramos várias igrejas registradas nos nomes [deles], principalmente da pastora. Descobrimos que Flávia era como uma secretária dessa igreja, onde os cultos se davam dentro de um salão na casa desse casal no bairro do Guamá”, detalhou a delegada.

Paolucci relatou que outras três pessoas – um casal e a filha deles – moraram na casa dos suspeitos por três anos, passando pelas “mesmas circunstâncias que a Flávia”, realizando trabalhos domésticos e repassando todo o dinheiro que ganhavam para financiar as obras da igreja. Essas três vítimas, felizmente, conseguiram fugir.

“Com a suposta desculpa de um tratamento espiritual, eles [Marcelle e Ronnyson] iam afastando as pessoas dos familiares, dos amigos e do trabalho. Esse casal [que conseguiu fugir] perdeu tudo o que eles tinham, tudo em prol da igreja. Tudo o que era provido às vítimas, só passava pelo casal de pastores”, destacou Paolucci.

O Controle Psicológico e a Morte de Flávia

De acordo com a delegada, Marcelle controlava as vítimas, que já estavam fragilizadas, utilizando narrativas religiosas e manipulando-as para controlar seus patrimônios e mantê-las por perto. “Quando uma pessoa via que aquilo não estava normal e saía, a pastora manipulava psicologicamente essas pessoas, dizendo que a família era dominada pelo demônio e que não era coisa de Deus”, continuou Paolucci.

Em 18 de junho, Flávia passou mal e foi levada pelos suspeitos ao PSM do Guamá. “Eles se apresentaram apenas como vizinhos [aos profissionais de saúde] e saíram de lá quando a médica desconfiou da causa da morte da moça, que foi desnutrição grave. Infelizmente a Flávia iria ser enterrada como indigente, mas em pesquisas descobrimos [a morte dela] e ela foi enterrada dignamente”, pontuou a delegada.

A ajuda da família de Flávia foi crucial para solucionar o caso, encorajando testemunhas a depor. A Polícia Civil agora investiga a existência de outras possíveis vítimas e se mais alguém participou dos crimes. “A gente pede sempre para que as pessoas denunciem. Se não quiserem vir em uma unidade policial física, faça pelo canal 181. A Deam Virtual é uma ferramenta preciosa, que registra a ocorrência e concede medida protetiva à mulher”, finalizou Bruna Paolucci.

