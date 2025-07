Nasce Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi, após parto de emergência

Nasceu na madrugada de ontem, sábado, 5, a filha caçula de Bruna Biancardi e Neymar. A influenciadora deu à luz Mel em um parto cesariana de emergência após o rompimento da bolsa.

A bebê veio ao mundo no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi, em São Paulo. Bruna chegou ao local de ambulância e teve a neném durante a madrugada. O atleta foi liberado pelo Santos do treino para ficar ao lado da família.

A diária na maternidade onde Bruna teve Mel pode custar até R$ 12 mil em uma das suítes presidenciais, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto “luxo” saía por R$ 7 mil, a noite.

Os quartos mais luxuosos têm um camarote anexo à sala de parto, o chamado “life lounge”, onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento do bebê. A acomodação é tão chique que possui até uma câmera que bate fotos automaticamente da família para registrar a reação do primeiro contato com o recém-nascido.

Mel é a quarta filha de Neymar. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, que completou 1 ano nesta semana, e a mãe é a modelo Amanda Kimberlly. Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 1 anos e 8 meses.

Fonte e imagem: Exta.Globo