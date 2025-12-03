Museu das Amazônias lança programação de dezembro com história, natureza e cultura

O Museu das Amazônias inicia dezembro com uma programação educativa que reforça seu compromisso em articular ciência, cultura, arte, meio ambiente e saberes tradicionais em experiências formativas abertas a diversos públicos. Ao longo do mês, crianças, jovens e adultos poderão participar de visitas educativas, oficinas, contações de histórias, atividades de criação artística e ações voltadas à valorização das cosmologias indígenas, da biodiversidade e da memória amazônica.

As atividades, que ocorrem entre os dias 6 e 21 de dezembro, abordam temas como patrimônio histórico e urbano, dinâmica das águas e dos rios voadores, astronomia indígena, ancestralidade, corpo-território, padrões biológicos, literatura amazônica, fauna regional e preservação ambiental. A proposta integra educação museal, mediação cultural, experimentação sensível e criação coletiva, ampliando a relação do público com as múltiplas Amazônias representadas no Museu, que fica no Armazém 4A, do Complexo Porto Futuro II, na avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto, em Belém.

“A programação de dezembro foi pensada para provocar experiências que unam conhecimento, imaginação e pertencimento. Queremos que o público encontre no museu um espaço vivo de aprendizagem, onde ciência e cultura dialoguem com as histórias, os corpos e os territórios da Amazônia. Cada atividade convida a olhar a região com profundidade e encantamento, reconhecendo a diversidade que nos constitui,” afirma Emerson Caldas, coordenador de Educação do Museu das Amazônias.

Programação Educativa – Dezembro | Museu das Amazônias

06/12 (sábado)

Visita Educativa — Os Caminhos das Águas

15h às 17h | 20 vagas | Crianças de 6 a 12 anos

Explora como o crescimento urbano influencia a dinâmica das águas em Belém. As crianças constroem um modelo interativo do ciclo da água e dos rios voadores, unindo ciência, arte e criatividade.



07/12 (domingo)

Introdução às Constelações Tupi-Guarani

15h às 17h | 20 vagas | A partir de 8 anos

Apresenta o conhecimento astronômico indígena, relacionando constelações ao cotidiano, aos ciclos naturais e às cosmologias amazônicas. A atividade promove diálogo entre ciência, cultura e arte.





12/12 (sexta-feira)

Contação de Histórias — “Faz do Conto: A História da Cobra Canoa”

10h às 12h e 15h às 17h | 20 vagas | 7 a 14 anos

A narrativa convida o público a conhecer a simbólica Cobra Canoa, figura ancestral ligada à criação e aos caminhos entre mundos. Crianças e adolescentes escutam, reinterpretam e escrevem suas próprias versões da história, estimulando imaginação e preservação cultural.



13/12 (sábado)

Oficina “Corpo-Território: Movimentos das Amazônias”

10h às 12h e 16h às 18h | 15 vagas | Público livre

Oficina vivencial que une práticas corporais, respiração e improvisação para explorar o corpo como território e memória. Inspirada em pedagogias do corpo e no Teatro do Oprimido, conecta ancestralidade, ambiente e consciência crítica.

14/12 (domingo)

A Morfologia das Folhas

10h às 12h | 20 vagas | Público livre

Inspirada nas imagens de Sebastião Salgado, a atividade promove observação de folhas e criação de impressões botânicas. Relaciona padrões naturais, processos biológicos e paisagens amazônicas.



19/12 (sexta-feira)

Ateliê de Escrita — O Corpo, a Cidade e as Águas na Poesia de Olga Savary

15h às 17h | A partir de 16 anos

O ateliê propõe uma experiência de escrita inspirada em Coração Subterrâneo, de Olga Savary. A partir de temas ligados ao corpo, à cidade, aos rios e às várias Amazônias, os participantes são convidados a criar seus próprios textos enquanto revisitam o pioneirismo da autora paraense.



20/12 (sábado)

Folha-bicho, bicho-folha: Animais Amazônicos, Dobraduras e Preservação Ambiental

16h às 18h | 20 vagas | A partir de 10 anos

Oficina que une dobraduras, desenho e pintura para representar animais amazônicos, destacando biodiversidade e preservação ambiental. Conecta criatividade, cultura regional e debates essenciais da Amazônia.



21/12 (domingo)

Pintura em Miriti — Ateliê das Aves

10h às 12h e 15h às 17h | 20 vagas | Público geral

Ateliê dedicado à pintura de peças de miriti inspiradas em aves amazônicas. A atividade dialoga com as exposições Amazônia, de Sebastião Salgado, e Ajuri, valorizando cultura material, biodiversidade e expressão artística

Sobre o Museu das Amazônias

Inaugurado no dia 4 de outubro de 2025, o Museu das Amazônias é resultado de uma ampla rede de colaborações que reúne diferentes esferas do poder público e da iniciativa privada em torno de um mesmo propósito: valorizar, preservar e projetar o patrimônio cultural, científico e ambiental das Amazônias. Mais do que um museu de ciências e tecnologias amazônicas, o Museu é um símbolo de cooperação e compromisso coletivo com o futuro da região e do planeta.

A iniciativa é do Governo do Pará, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A concepção e implementação do espaço foram conduzidas pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Um exemplo bem-sucedido de cooperação entre Estado e iniciativa privada, o Museu das Amazônias tem a Vale como Parceira Estratégica, apoio internacional do CAF e apoio financeiro da Finep e do BNDES.

O Museu conta ainda com a colaboração de empresas como Hydro, New Fortress Energy, Ipiranga, Mercado Livre, Ultracargo e Grupo BID. O projeto também conta com a Embrapa e o Amazônia Sempre como parceiros de conteúdo.

Serviço:

Museu das Amazônias está instalado no Armazém 4 do Porto Futuro, na avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto, em Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias