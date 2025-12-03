quarta-feira, dezembro 3, 2025
Não passou batido: vídeo mostra Joelma se defendendo de assédio de fã em pleno palco

O caso viralizou nas redes e gerou debate sobre a segurança de artistas e respeito.

A cantora Joelma foi alvo de assédio durante sua apresentação no Festival LED, realizado na noite desta terça-feira (2), em Belém (PA). O incidente ocorreu em pleno palco, enquanto a artista paraense cantava e interagia com o público.

Enquanto realizava uma coreografia próxima à grade, um homem conseguiu se aproximar e tocou o bumbum da cantora. A cena foi rapidamente registrada por espectadores e viralizou nas redes sociais.

Reação Imediata

Ao sentir o gesto, Joelma interrompeu a coreografia imediatamente e se voltou para o responsável. Visivelmente irritada e contrariada, a artista dirigiu uma breve e firme bronca ao rapaz e sinalizou sua reprovação com as mãos.

Em um dos vídeos do momento, é possível ver Joelma afastando o microfone para garantir que sua repreensão fosse clara e apontando diretamente para o homem antes de retomar a apresentação. Apesar do constrangimento, a cantora manteve a postura profissional e seguiu com o espetáculo sem maiores interrupções.

