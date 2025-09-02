Museu de Arte Urbana de Belém abre inscrições para intervenção visual no Museu Goeldi saiba como participar

O Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB) lançou um edital inédito para artistas visuais interessados em participar de uma intervenção artística no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Serão selecionados 19 artistas ou coletivos para criar murais em espaços internos e externos da instituição, incluindo fachadas do Parque Zoobotânico e do Campus de Pesquisa, que ganharão nova vida por meio da arte urbana.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de setembro, exclusivamente no site do MAUB (http://www.maub.art.br). Cada artista ou coletivo selecionado receberá até R$ 10 mil para executar a proposta, além da responsabilidade de promover uma contrapartida social, como a condução de oficinas de arte em comunidades periféricas de Belém.

Os murais serão inspirados no universo amazônico fauna, flora, arqueologia, cultura indígena, afro-amazônica e biodiversidade e devem refletir o diálogo entre arte urbana e ciência, alinhando-se à identidade do Goeldi.

A inauguração das obras está marcada para 28 de setembro, durante um festival aberto ao público com shows, visitas guiadas e atividades culturais, fortalecendo a presença da arte urbana em um dos principais espaços científicos da Amazônia.

Imagem: Bruno Carachesti/Divulgação