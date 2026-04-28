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Vídeo: “Bento Carneiro”; Leonardo surge com olhos roxos após acidente de barco e diverte a web

Cantor caiu de embarcação durante pescaria no Pantanal e brincou com a própria aparência ao lado da esposa, Poliana Rocha.

O cantor Leonardo provou que nem mesmo um acidente de percurso tira o seu bom humor característico. Após sofrer um susto durante uma pescaria no Pantanal na última sexta-feira (24), o sertanejo apareceu nas redes sociais com os dois olhos roxos, mas fazendo piada da própria situação.

O hematoma na região dos olhos foi provocado por uma queda. Enquanto aproveitava uma manhã de pesca, Leonardo acabou se desequilibrando e caindo da embarcação, batendo o rosto diretamente em uma canoa.

As imagens, gravadas pela esposa, Poliana Rocha, mostram o cantor rindo do susto enquanto ela detalhava a preocupação que sentiu. “Cês acham que vida de pescador é fácil, né? No Pantanal deu um B.Ozinho”, brincou o cantor, mostrando o rosto marcado pelo impacto.

Sempre pronto para uma piada, Leonardo não perdeu a chance de se comparar a um personagem icônico do humor nacional. Ao ser recebido por Poliana, ele disparou:

“Olha quem chegou! O vampiro brasileiro! Bento Carneiro!”, disse ele, em referência ao clássico personagem de Chico Anysio.

Apesar do susto e dos hematomas visíveis, a agenda do cantor segue firme. Leonardo garantiu aos fãs que o acidente não afetou sua disposição e que embarcaria normalmente para o Paraná para realizar seus compromissos profissionais.

Com seu jeito sincero, ele tranquilizou o público sobre o desempenho no palco: “Garganta tá boa, não canto com os ‘ói'”, finalizou, arrancando risadas da esposa e dos seguidores.

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