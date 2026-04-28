quinta-feira, abril 30, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
Vídeo: Polêmica fitness; Carol Borba coloca whey e creatina na mamadeira da filha de 3 anos e rebate críticas

A influenciadora fitness Carol Borba gerou um intenso debate nas redes sociais após revelar, em entrevista ao podcast Podshape, que inclui suplementos como whey protein e creatina na rotina alimentar de sua filha Diana, de apenas três anos.

Carol explicou que a filha consome whey protein misturado ao leite antes de dormir. Segundo a influenciadora, a pequena Diana encara o suplemento como se fosse um achocolatado, pedindo pelos sabores de “chocolate” ou “chocolate branco” (baunilha).

Durante a conversa com Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Carol defendeu que o hábito ajuda a controlar o apetite da filha por doces convencionais:

  • Falta de interesse por açúcar: De acordo com o marido de Carol, a menina não é “esganada” por doces. Em festas, ela costuma morder um brigadeiro e devolver, afirmando que não quer mais.
  • A “Catina”: Carol revelou ainda que a filha pede para tomar creatina ao vê-la consumindo o suplemento. “Ela fala: ‘Mãe, dá um pouquinho da sua catina’. E eu dou”, relatou.

Juju Salimeni saiu em defesa da amiga, criticando o que chamou de “dois pesos e duas medidas” da internet:

“Eles acham que você está errada em fazer isso, mas estaria certa se tivesse dado chocolate ou achocolatado em pó, né?”, pontuou a apresentadora.

Apesar do apoio no estúdio, Carol admitiu que recebe muitas críticas online de seguidores que consideram a prática inadequada para uma criança tão jovem.

Embora a prática tenha sido defendida no podcast como uma alternativa saudável ao açúcar, a comunidade médica faz alertas importantes sobre o uso de suplementos em crianças:

Whey Protein

Pode ser indicado para crianças em casos específicos, como seletividade alimentar severa ou baixo peso, mas nunca de forma recreativa sem orientação. O uso exige um cálculo rigoroso baseado no peso e na idade para evitar sobrecarga renal ou excesso proteico.

Creatina

De acordo com a International Society of Sports Nutrition (ISSN), a recomendação é cautelosa:

  • Segurança: Considerada segura apenas para adolescentes acima de 16 anos.
  • Crianças menores: O uso é restrito a condições clínicas específicas (como doenças neuromusculares ou metabólicas) e não é recomendado para fins esportivos ou de rotina.
PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,539FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315