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Vídeo: O novo visual de Rafaella Justus; influenciadora revela detalhes de sua segunda rinoplastia

Dois anos após a primeira cirurgia, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus exibe o resultado em suas redes sociais.

Aos 16 anos, Rafaella Justus compartilhou com seus seguidores um novo capítulo de sua jornada de cuidado pessoal. Nesta segunda-feira (27), a influenciadora revelou ter passado por uma segunda rinoplastia e aproveitou o momento para publicar uma reflexão profunda sobre o que a motivou a realizar o procedimento.

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella sempre foi aberta sobre suas escolhas estéticas, e desta vez não foi diferente.

Diferente do que muitos podem pensar, Rafaella destacou que a cirurgia não foi uma tentativa de preencher um vazio interno, mas um ato de liberdade. Em um texto emocionante, ela pontuou que a verdadeira confiança nasce de dentro para fora.

“Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Autoestima não vem só do exterior… quando isso está em paz, a gente também se permite ajustar o que quiser, sem culpa”, afirmou a jovem.

Para celebrar essa nova fase, ela realizou um ensaio fotográfico especial, mostrando o resultado do procedimento com um semblante de felicidade e serenidade.

Rafaella já havia passado por sua primeira rinoplastia aos 14 anos. Naquela ocasião, o procedimento teve uma motivação funcional — a correção de um desvio de septo — que ela optou por combinar com a parte estética.

Além do nariz, a influenciadora também já realizou uma cirurgia ortognática, procedimento focado na correção de desalinhamentos na mandíbula e no maxilar, sempre reforçando que todas as decisões foram tomadas com maturidade e o apoio total de sua família.

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