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Vídeo: “Pode voltar a ficar triste”; Ana Castela nega aposentadoria e manda recado para haters

A “Boiadeira” não vai embora! Após causar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais com uma fala sobre aposentadoria no programa Altas Horas, Ana Castela usou seu Instagram para acalmar os fãs e mandar um recado direto para os “haters”.

Aos 22 anos e no auge do sucesso, a cantora explicou que tudo não passou de um mal-entendido gerado por seu tom brincalhão.

A confusão começou no último sábado (25), quando Ana comentou com Serginho Groisman sobre o desejo de se aposentar daqui a dois anos. No entanto, em vídeo publicado nos Stories, ela garantiu que a música se tornou uma paixão grande demais para ser deixada de lado.

“Para quem está preocupado se eu vou parar ou não daqui a dois anos, eu não vou, gente. Hoje, para mim, isso virou impossível”, afirmou a artista.

O desejo de Ana de aproveitar a vida no campo é real, mas bem mais modesto do que um encerramento de carreira. Ela explicou que, embora brinque com a ideia de parar, seu objetivo real para daqui a dois anos é apenas tirar um período de descanso.

  • Férias na Fazenda: O plano é fazer uma pausa de três meses para viajar e aproveitar a fazenda com o pai.
  • Ritmo de Trabalho: A cantora admitiu que pretende diminuir a intensidade da agenda no futuro, mas lembrou que está apenas no começo: “Estou há cinco anos nesse mundo, tenho muita coisa para fazer ainda”.

Com o bom humor de sempre, Ana Castela não deixou passar a reação de quem torcia pelo fim de sua trajetória musical. Ela fez questão de avisar que a alegria desses internautas vai durar pouco.

“Para quem ficou super feliz que eu ia parar, pode voltar a ficar triste. Vocês vão ter uns três meses de folga de Ana Castela, mas depois eu já volto”, disparou a cantora.

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