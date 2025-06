Museu do Futebol recebe transmissão especial da TV Brasil para o Brasileirão Feminino

A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 15h.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizará uma ação promocional no Museu do Futebol, em São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18), às 15h. Os visitantes poderão acompanhar, ao vivo, a transmissão do jogo entre São Paulo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. A partida também será exibida pela TV Brasil para todo o país, reforçando a estratégia da emissora em se consolidar como o principal canal do futebol feminino.

Futebol Feminino: Formação e Acesso

A iniciativa contará com a presença das alunas do projeto social Meninas em Campo, que incentiva a prática esportiva e fomenta a igualdade de oportunidades desde a base. A participação do grupo simboliza o compromisso da ação com a formação e o acesso ao esporte. Além delas, estarão presentes representantes e torcedores dos clubes, influenciadoras digitais e o público que estiver visitando o museu.

Desde o ano passado, a TV Brasil tem priorizado o esporte feminino em sua programação. Além de transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o canal público exibe nos fins de semana a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), a principal competição da modalidade no país.

Ingressos para o Museu do Futebol

Para quem deseja acompanhar a transmissão no local do evento, a entrada para o Museu do Futebol é paga: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada).

© Rovena Rosa/Agência Brasil