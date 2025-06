Casa do Idoso em Belém retoma eventos e amplia atendimentos

Após anos operando parcialmente, a Casa do Idoso em Belém retomou seus atendimentos em tempo integral, e os eventos que eram tão esperados estão de volta. Este é um novo capítulo de atenção e carinho dedicado à população idosa da cidade.

A Casa do Idoso, localizada na Avenida Gov. José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém, ressurge como um pilar de cuidado, acolhimento e promoção da saúde integral para os idosos da cidade. A transformação é notável: em apenas duas semanas de retomada dos atendimentos em tempo integral, a unidade já registra uma média de 1.650 atendimentos semanais, incluindo acompanhamento médico, psicológico, fisioterapêutico e outras especialidades.

Dia de Conscientização Contra a Violência

Para marcar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, ontem (16) foi dedicada à conscientização e troca de experiências. A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promoveu um circuito de palestras que reuniu dezenas de idosos da unidade.

Temas cruciais como violência financeira, psicológica e os caminhos para denúncias e acolhimento em casos de agressões foram abordados. A médica geriatra da unidade, Dra. Nádia Vinagre, ressaltou a importância de os idosos reconhecerem situações de abuso. A Delegada Vanessa Macedo, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso, reforçou a necessidade de denunciar qualquer tipo de violência. O advogado Américo Leal, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Pará, alertou: “Muitas vezes, a violência começa quando o idoso nem sabe que tem aquele direito ou para onde recorrer. Vejo com entusiasmo o esforço da Prefeitura de Belém em promover políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, essa iniciativa já é um ótimo recomeço”.

Retomada que Faz a Diferença

A gestão municipal atual tem demonstrado um compromisso crescente com as políticas para a população idosa. Atualmente, mais de 11 mil idosos estão cadastrados e ativos na Casa do Idoso, e a expectativa é de um aumento na procura, pois a unidade reassumiu seu papel de referência e acolhimento na região.

De segunda a sexta-feira, a Casa do Idoso realiza, em média, 300 atendimentos diários com uma equipe multidisciplinar completa, que inclui médicos de diversas especialidades, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos.

Mais que Atendimento, Acolhimento

Para a diretora da Casa do Idoso, Sofia Couto, os números são significativos, mas o verdadeiro impacto está no bem-estar emocional e social. “Muitos chegam aqui com depressão, sem ânimo, tomando muita medicação. Mas só de estarem juntos, de conversarem, de se sentirem acolhidos, alguns já começam a melhorar”, afirma. Ela destaca o papel fundamental dos eventos que estão sendo retomados, como o do Dia das Mães e as palestras temáticas, e a próxima festa junina. “Aqui não é só atendimento médico, é cuidado com o ser humano”, conclui Sofia, enfatizando que o acolhimento e a convivência são tão cruciais quanto o tratamento clínico.

Como Acessar os Serviços da Casa do Idoso

A população idosa de Belém (com 60 anos ou mais) pode acessar os cuidados integrados da Casa do Idoso por meio de encaminhamento médico das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou da Estratégia Saúde da Família (ESF) de seu bairro.

O espaço oferece uma vasta gama de especialidades médicas, como geriatria, cardiologia, reumatologia, psiquiatria, neurologia, urologia, ortopedia, endocrinologia, dermatologia e gastroenterologia. Complementarmente, são disponibilizados serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional, farmácia básica e assistência social, visando a saúde integral do idoso.

Para se cadastrar, o idoso deve apresentar cópia do documento de identidade, comprovante de residência e o encaminhamento médico da UBS ou ESF. Com o cadastro, o acesso a todos os serviços da Casa do Idoso é garantido, proporcionando um ambiente acolhedor para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida na melhor idade.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Crédito: Ascom Sesma