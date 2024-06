Agentes da Base Fluvial de Antônio Lemos apreendem equipamento de energia solar furtados

Equipes de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial de Antônio Lemos, instalada no município de Breves, realizaram a apreensão de equipamentos que produzem energia solar e que estavam sendo utilizados na localidade de Rio Maria, na Vila São Pedro, no município de Breves. No total, sete baterias, três controladores, dois inversores foram apreendidos e sete pessoas foram intimadas.

“Mais uma vez, nossas equipes de segurança agiram de forma célere, após o apoio das atividades de inteligências que levaram a identificação desses equipamentos que haviam sido furtados de uma empresa que presta esse tipo de serviço, a qual ainda não havia realizado esse tipo de instalação na região. Nossas equipes já identificaram o responsável e conseguiram recuperar os equipamentos que estavam sendo utilizados clandestinamente naquela localidade” disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Apreensão – Os agente de segurança, atuantes na Base Fluvial Integrada, identificaram um homem que havia instalado em sua residência o Sistema de energia Solar com os aparelhos furtados, os quais, já haviam sido registrados pela empresa proprietária dos equipamentos e que se encontravam com o adesivo de identificação “raspado”. Durante a ação as equipes identificaram o vendedor dos aparelhos furtados, assim como os moradores que já estavam utilizando o sistema de energia solar.

Os equipamentos foram levados até a Base de Antônio Lemos onde realizaram os procedimentos cabíveis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Segup