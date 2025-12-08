segunda-feira, dezembro 8, 2025
Boom da Soja Brasileira: China Bate Recorde de Importação em 2025 com Compras Maciças do Brasil

Trégua comercial com os EUA também impulsiona os embarques chineses, reconfigurando o mercado global de commodities.

As importações de soja pela China — a maior compradora mundial da commodity — atingiram em novembro o nível mais alto desde 2021. O volume de 8,11 milhões de toneladas importadas, divulgado pela Administração Geral das Alfândegas nesta segunda-feira (8), representa um aumento de 13,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior (7,15 milhões de toneladas).

O desempenho reflete as fortes compras da América do Sul, especialmente do Brasil, e o reaquecimento dos negócios com os Estados Unidos após a recente trégua comercial.

Projeção de Recorde Histórico em 2025

Com o volume acumulado de 103,79 milhões de toneladas nos primeiros 11 meses de 2025 (aumento de 6,9% em relação ao ano anterior), analistas projetam um recorde para o ano completo:

  • Previsão: “Esperamos que as importações de soja pela China atinjam um recorde — potencialmente ultrapassando 110 milhões de toneladas — impulsionadas pelas fortes compras comerciais do Brasil, bem como pela chegada de soja dos EUA,” afirma Rosa Wang, analista da agroconsultoria JCI.
  • Estimativa Máxima: Outros analistas, como Wang Wenshen, da Sublime China Information, estimam que o volume total pode chegar a cerca de 112 milhões de toneladas.

Fatores que Influenciam a Demanda

O aumento nas compras sul-americanas, iniciado em maio, foi motivado pelo temor chinês de um déficit caso a guerra comercial com Washington prosseguisse.

Apesar da alta, os estoques domésticos na China estão elevados, o que aumenta a pressão de venda, segundo Wang Wenshen.

Retomada das Compras Americanas

Após meses de impasse, a China intensificou as importações de soja dos EUA. A retomada ocorreu após conversas entre os líderes dos dois países no final de outubro.

A compradora estatal de grãos, Cofco, liderou os negócios, reservando cerca de 2,7 milhões de toneladas de soja americana desde o final de outubro, conforme dados do Departamento de Agricultura dos EUA. Embora o volume esteja abaixo da meta original de 12 milhões de toneladas para o fim do ano, há sugestões de que o prazo para o objetivo possa ser estendido.

Carga de soja dos EUA

