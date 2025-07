Nilson Chaves apresenta o show “Amazônias” em três municípios do Nordeste Paraense

Nilson Chaves circula pelo interior paraense com o projeto “Amazônias”, que celebra a diversidade da música amazônica e promove o intercâmbio com artistas locais, além de roda de conversa com o público. Os shows gratuitos serão apresentados nos próximos dias 31 de julho (quinta-feira), em São Domingos do Capim; 01 de agosto (sexta-feira), em Augusto Corrêa; e 02 de agosto (sábado), em Capitão Poço com as participações especiais de três artistas da nova geração: Thays Sodré, Allex Ribeiro e Netto Lima.

“O ‘Amazônias’ propõe uma experiência sensorial e afetiva a partir do repertório de Nilson Chaves, um dos maiores representantes da música popular amazônica, indicado ao Grammy em 2000”, destaca o produtor do projeto, San Marcelo. Ao convidar novos artistas para dividir o palco, Nilson Chaves abre espaço para novas leituras da sua consagrada obra musical, possibilitando diferentes sonoridades.

“Vão ser shows acústicos, de voz e violão, com participações dos artistas de cada cidade. No caso de São Domingos do Capim, vai estar cantando comigo no palco a Thays Sodré; em Augusto Correia, estará comigo o Allex Ribeiro, e em Capitão Poço, o Netto Lima”, explica Nilson. O projeto “Amazônias” tem o objetivo de fomentar o intercâmbio entre artistas de diferentes gerações e estilos para valorizar a música brasileira feita na Amazônia e incentivar as conexões culturais e sociais entre os públicos das diferentes cidades.

Nessas três apresentações, Nilson Chaves vai cantar os sucessos da carreira aclamados pelo público e também as músicas novas, como a recém-lançada “Marajoara”, “Po-po-pô”, feita em homenagem aos barqueiros da Amazônia, e “Pérola Azulada”.

“Sempre é muito prazeroso retornar a esses municípios porque são lugares onde já cantei muito e sempre recebo o carinho do público. Esses shows vão ser, com certeza, momentos muito especiais”, antecipa Nilson Chaves.

O projeto “Amazônias” recebeu o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura- PNAB/Pará e o apoio do Instituto Casa Tempo, da Prefeitura de Augusto Corrêa e do Espaço Bistrô Rio.

Serviço:

Show “Amazônias” com Nilson Chaves e participações especiais

Datas e locais:

– 31/07 (quinta-feira), em São Domingos do Capim (no Espaço Bistrô Rio)

– 01/08 (sexta-feira), em Augusto Corrêa (na Concha Acústica)

– 02/08 (sábado), em Capitão Poço (na JCA Eventos)

Hora: sempre às 20h

Entrada gratuita

Informações: redes sociais dos artistas e do Instituto Casa Tempo

Crédito Tony Gonçalves