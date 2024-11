No primeiro dia, Exame Nacional é marcado por tranquilidade e confiança dos candidatos

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Pará foi marcado pela tranquilidade na porta das escolas. O Estado tem 247.752 candidatos inscritos para realizar o Exame, com a primeira fase aplicada em todo o País neste domingo (03). O Pará concentra o maior número de inscritos na Região Norte.

Para não ter problemas com atrasos, alguns estudantes chegaram mais cedo e aproveitaram para conter a ansiedade. “Às 9h eu já tava pronta pra sair, só esperando a minha carona. Cheguei aqui e disse: meu Deus, não tem ninguém!! Até achei que já estavam todos dentro, mas a mulher disse que tinha sido a primeira a chegar, graças a Deus! Fiquei aliviada”, disse a estudante Karina Cunha, que faz o Exame pela segunda vez e quer uma vaga em Pedagogia.

Brenda Almeida é aluna da Escola Estadual Albanizia de Oliveira Lima, em Belém, e faz o Enem pela primeira vez. “Eu tô bem tranquila; estudei bastante todos os temas. Tô segura de pelo menos umas quatro matérias diferentes, e vou acertar tudo. Gabaritar. Foi um preparação intensa. Os professores pegaram bem no nosso pé com relação ao Enem, principalmente na redação”, contou Brenda.

Apoio familiar – A ansiedade também era intensa entre familiares dos candidatos. Mara Braga acompanhou os dois filhos. “Tô muito ansiosa. É muito nervosismo, mas eu creio que Deus vai dar sabedoria a eles, e eu sei que eles vão conseguir. É lutando que vamos conseguir”, assegurou Mara, que trabalha como auxiliar de serviços gerais.

Efraim Freitas, morador do bairro do Bengui, acompanhou o neto, Augusto, que faz a prova pela segunda vez. “Quando ele fez a primeira prova eu não pude tá lá porque era no Marajó. A segunda tá sendo aqui. Vim trazer e, se eu pudesse tá junto com ele lá dentro, era bom. Eu tô aqui do lado dele. Vai entrar de cabeça erguida, pensando primeiro em Deus, e vamos trabalhar fazendo o que tem que fazer, que vai passar. Só vitória!”, afirmou o avô de Augusto.

Inscrições – De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o Enem, no Pará 75.738 estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública estão inscritos para fazer o Exame. As mulheres são maioria, representando 61,31% (151.903) das inscrições. Este ano, 100% dos estudantes de escola pública estão inscritos no certame.

A Escola Estadual Albanizia de Oliveira Lima se destacou no Enem 2023. Setenta e cinco estudantes conquistaram notas acima de 900. Desses, cinco alcançaram 980 pontos na redação.

Preparação em escolas públicas – Alunos da rede pública de ensino contaram com o auxílio do Programa “Enem Pai D’Égua”, iniciativa do governo do Estado para preparar os candidatos . As aulas foram organizadas em três turnos diários, abrangendo os conteúdos das provas, com resumos teóricos e resolução de questões.

As aulas são exibidas na TV aberta para os 144 municípios do Pará. Também foi oferecida uma série de Podcasts como complemento das aulas. Nas Usinas da Paz, 2.924 alunos participaram das turmas específicas de preparação ao Enem.

Enem Pará 2.0 – Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) disponibilizou a plataforma Enem Pará 2.0 – curso EaD (Educação a Distância) preparatório ao Enem. A iniciativa conta com a parceria da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT).

O objetivo é garantir a todos os alunos acesso aos conteúdos das provas, via celular. O aplicativo está disponível para as versões Android e IOS, e conta com 1.235 videoaulas gravadas com professores renomados de Belém.

O estudante tem disponíveis 15 disciplinas quando se cadastra na plataforma digital. Além do site/celular, as aulas podem ser baixadas para assistir off-line. Atualmente, a plataforma já registra mais de 93 mil acessos e 30 mil alunos inscritos, em 245 cidades, 16 estados e 25 países.

Transporte gratuito – O Governo do Pará instituiu para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio a gratuidade no transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro, na Região Metropolitana, que abrange Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena.

‘Bora Estudar’ – O Programa “Bora Estudar” foi lançado em maio deste ano pelo Governo do Pará com o objetivo de oferecer créditos de R$ 10 mil para alunos que tiverem bom desempenho escolar.

Segundo dados da Seduc, até o momento cerca de 17 mil alunos de escolas públicas estaduais já foram contemplados com a bonificação. A premiação também é destinada a estudantes que se preparam para disputar uma vaga no ensino superior.

Enem 2024 – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o aprendizado de estudantes ao final da educação básica. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Em mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Neste ano, 4.325.960 estão inscritas para as provas do Enem.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará