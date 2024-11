No Pará, gratuidade no transporte coletivo garante chegada tranquila dos estudantes

Antes das 11h deste domingo (3), a estudante Stefany Cristina Silva Costa, 17 anos, já estava no local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A candidata saiu cedo de casa, no bairro do Castanheira, em Belém, para evitar atrasos no primeiro dia do Exame. A liberação da tarifa de ônibus facilitou o transporte até o Instituto Federal do Pará (IFPA), na Avenida Almirante Barroso, uma das mais movimentadas vias da capital paraense.

“Foi rápido e não paguei nada. Isso é importante porque nem sempre fazemos prova perto de casa, e fica contramão. Tem gente que não tem condições mesmo de pegar vários ônibus”, disse a estudante, que almeja uma vaga no curso de Biomedicina.

Incentivo – O Governo do Pará instituiu a gratuidade no transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro de 2024, nos municípios da Região Metropolitana de Belém, a fim de incentivar a participação dos paraenses no Enem.

A estudante Bianca Félix, 19 anos, fará o Enem pela terceira vez. “É uma economia importante, tanto na ida quanto na volta. Tem gente que realmente não tem condição de pagar. Facilita bastante”, comentou garantiu Bianca, que vai disputar vaga no curso de Nutrição ou Ciências Contábeis.

O Pará concentra o maior número de inscritos para o Exame na região Norte, com 247.752 candidatos, conforme o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Breno Oliveira, 19 anos, soube da gratuidade do transporte público por amigos que também farão o Enem 2024. “Um passou informação para o outro. Achei bem positiva a gratuidade, ainda mais por serem dois dias de prova. Eu vim do bairro da Terra Firme, e cheguei cedo para garantir”, disse Breno.

No Pará, são mais de 700 locais de prova, distribuídos em 81 municípios. Os portões dos locais de realização da prova serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Visando à COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém, o estudante Jefferson Carvalho, 22 anos, quer cursar Bacharelado em Turismo. “É mais um ano que a gente pega ônibus de graça. Nem todo mundo tem condição de pagar aplicativo, ainda mais que são dois dias, ida e volta. Pensando nas pessoas de baixa renda, realmente foi muito importante essa medida do Governo”, enfatizou o candidato.

