Israel realiza captura de oficial do Hezbollah em operação inéditacaptura 

Militares israelenses capturaram um oficial do grupo terrorista Hezbollah em uma operação inédita realizada na manhã deste sábado (2), durante a qual os agentes de Israel desembarcaram na costa de Batroun, no norte do Líbano, e levaram um homem identificado como Imad Ahmaz em uma lancha.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, um oficial militar israelense disse que suas forças capturaram um “agente sênior do Hezbollah” e o transferiram para seu território para ser investigado pela inteligência militar. O homem capturado seria responsável pelas operações navais do grupo terrorista.

A ofensiva realizada por Israel é considerada inédita, pois é a primeira com soldados israelenses desembarcando no norte do Líbano – uma área que fica a quase 160 quilômetros da fronteira entre Líbano e Israel.

Os combates entre Israel e o Hezbollah começaram em 8 de outubro de 2023, depois que a milícia lançou foguetes contra Israel “em solidariedade” ao ataque do grupo terrorista Hamas no dia anterior.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI