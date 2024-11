Novas orlas potencializam desenvolvimento turístico de municípios paraenses

Desde 2019, o Governo do Pará tem investido maciçamente na transformação das orlas dos municípios fluviais e costeiros paraenses, o que promove a renovação paisagística, e fomenta o desenvolvimento econômico e social das regiões. O Estado planeja construir 34 orlas até o final de 2026.

Até o momento, o governo estadual entregou 22 orlas totalmente construídas ou reconstruídas, em municípios como Bragança, São Caetano de Odivelas, Salvaterra e Santarém. Nessas cidades, as áreas localizadas às margens de rios, antes subutilizadas ou em situação precária, foram transformadas em novos espaços de lazer, cultura e de socialização dos moradores. São obras que incentivam a economia local por meio do aumento do fluxo turístico e do fortalecimento do comércio e serviços locais.

Em setembro deste ano, o governador do Estado, Helder Barbalho, entregou a obra da nova orla de São Caetano de Odivelas. São 300 metros de extensão, chafariz, área de convivência com bancos e lixeiras, parque infantil, calçadas de acessibilidade, mirante, quiosques de lanche e banheiros.

Quem mora nesses municípios, percebe no dia a dia os efeitos positivos das obras realizadas pelo Estado. Carlos Alberto é comerciante na cidade de São Caetano de Odivelas, e compartilha uma boa experiência. “A nova orla revitalizou nossa cidade. Com a melhoria da infraestrutura e o aumento de visitantes, pude expandir meu negócio, o que trouxe um crescimento significativo para a economia local”.

As novas estruturas entregues às cidades costeiras, garantem mais um espaço de lazer e de contemplação para a população e para os turistas. O setor de comércio também se beneficia, na prática, com os espaços, já que as novas orlas são um excelente ponto de encontro e visitação.

Eduardo Costa, secretário de Estado de Turismo (Setur), ressaltou a importância estratégica das orlas no contexto turístico. “O Pará, com o segundo maior litoral do Brasil, oferece vistas espetaculares e, com essas novas orlas, estamos aproveitando ao máximo esses cenários para fortalecer o turismo e, por consequência, a economia local”, observou o chefe da pasta.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) já contabiliza 12 projetos em fase de construção ou reconstrução como na Vila Monte Alegre do Maú, em Marapanim (96%), em Marapanim (87%), São Domingos do Capim (63%) e Muaná (52%), por exemplo. Essas obras vão ampliar ainda mais os benefícios já observados, consolidando o papel das orlas como centros de atividade econômica e turística.

“As orlas que estamos entregando transformam completamente a paisagem e o potencial econômico das cidades. São espaços que proporcionam não só lazer, mas também uma significativa melhoria na qualidade de vida da população, criando um ambiente propício para o crescimento econômico e a valorização cultural”, destacou Ruy Cabral, secretário da Seop.

Com um investimento contínuo em infraestrutura turística e comunitária, o governo estadual segue comprometido com a meta de transformar as orlas em verdadeiros cartões postais, atraentes para visitantes, e, sobretudo, espaços que proporcionam uma vida melhor para os paraenses.

As orlas mostram como intervenções focadas podem gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social, posicionando o Pará como um destino de destaque no mapa turístico nacional e internacional.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará