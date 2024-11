Obras avançam na PA-160, e Transcarajás já garante melhor infraestrutura no sudeste paraense

As obras de pavimentação da PA-160, conhecida como a Transcarajás, que conecta os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas, na região de integração dos Carajás, alcançaram 42% de conclusão. A estrada, que também se estende pela PA-275 até a BR-155, em Xinguara, é uma via estratégica para o desenvolvimento da região sudeste do Pará.

A infraestrutura da PA-160 passa por importantes intervenções, como terraplanagem, implantação de base e sub-base, instalação de redes de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e sinalização completa. Tudo para garantir maior segurança e melhor acessibilidade para população local, o que também impulsiona o desenvolvimento econômico, já que vias melhores facilitam o transporte de mercadorias, integram municípios e atraem visitantes turistas.

Realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a obra, quando concluída, vai pavimentar mais de 26 km, e faz parte do plano estadual de modernização da infraestrutura de transporte.

O titular da Seinfra, Adler Silveira, frisa que “investir em mobilidade e infraestrutura de qualidade é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida da população, assegurando um futuro mais próspero para todos que vivem e trabalham no Pará”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística.

Vantagens nas intervenções – Morador de Canaã dos Carajás, Wellington Carvalho aguarda a conclusão da obra. “Essa estrada vai melhorar muito a nossa vida. Somos gratos ao governo do Estado por essa obra tão importante para quem usa a via diariamente, vai ser uma maravilha, a gente corre riscos de acidente e, no período da chuva, então, piora tudo”.

Antônio Carlos dos Santos, outro morador de Canaã dos Carajás, fala da vantagem da diminuição do tempo para os deslocamentos. “Hoje, levamos mais de uma hora para percorrer o trecho sem asfalto. Quando a obra for concluída, esse tempo será reduzido a minutos”, concluiu.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação