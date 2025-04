Cine Líbero Luxardo exibe clássico “Cidade dos Sonhos” em sessão especial no sábado (12)

Estreias da Semana: Marcos Pigossi em “Maré Alta” e o Novo Filme de Guiraudie, “Misericórdia”, Já nos Cinemas.

O aclamado “Cidade dos Sonhos”, considerado a obra-prima de David Lynch, será relançado nos cinemas brasileiros em abril numa versão restaurada em 4K. Em Belém, o Cine Líbero Luxardo promove uma sessão especial de pré-estreia neste sábado (12), às 19h30, com realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará.

O relançamento de “Cidade dos Sonhos” ganha um significado ainda maior como homenagem póstuma ao seu visionário diretor, David Lynch, que faleceu em 16 de janeiro de 2025, aos 78 anos, poucos dias antes de seu aniversário. A obra-prima, ambientada após um acidente na Mulholland Drive em Los Angeles, tece uma intrincada narrativa com múltiplos personagens.

Chegam aos cinemas nesta quinta-feira (10) as estreias da semana: o longa norte-americano “Maré Alta”, com o ator brasileiro Marcos Pigossi no elenco, e o drama francês “Misericórdia”, dirigido por Alain Guiraudie.

Drama e suspense – No drama com a temática LGBTQIAP+ “Maré Alta”, Lourenço (Marco Pigossi) se muda para os Estados Unidos em busca de oportunidades. O imigrante brasileiro trabalha ilegalmente limpando residências de aluguel. Abandonado pelo companheiro e preocupado com seu status migratório, em vias de o visto de turista expirar, Lourenço conhece o enfermeiro Maurice, e passa a confrontar seu futuro.

Em “Misericórdia”, Jérémie (Félix Kysyl) retorna a sua cidade natal para o funeral de seu ex-patrão e padeiro da aldeia. No entanto, o que seria uma visita breve, se transforma em trama, quando Jérémie é envolvido em um desaparecimento inexplicável, que provoca uma explosão de acontecimentos na pacata comunidade de Saint-Martial. Enquanto tenta desvendar esse mistério, o protagonista se depara com um vizinho ameaçador, cujas intenções suspeitas o deixam em estado de alerta constante.

Outras atrações – No Cine Líbero Luxardo prosseguem em cartaz os filmes “Onda Nova” e Oeste Outra Vez”. Censurado na ditadura militar, o filme “Onda Nova”, após ser remasterizado e restaurado, está em cartaz desde quinta-feira (3). O filme, dirigido por Ícaro Martins e José Antonio Garcia, se passa em 1983, ano em que o futebol feminino foi regulamentado no Brasil, e meninas formam um time. Com o apoio de jogadores da época – Casagrande, Pitta e Wladimir -, as jogadoras enfrentam os preconceitos de uma sociedade conservadora e administram problemas pessoais, enquanto se preparam para um jogo internacional.

Em “Oeste Outra Vez”, o diretor Erico Rassi leva o público ao sertão de Goiás, onde se desenrola a história de Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), cuja trajetória se entrelaça de forma trágica: ambos, abandonados pela mesma mulher, despertam uma rivalidade intensa e destrutiva. Inspirado nos elementos clássicos do faroeste, o filme explora a angústia e a amargura daqueles que se veem perdidos, sem o apoio de quem amam.

Programação

Dia 10/04 – quinta-feira

16h: OESTE OUTRA VEZ

18h: MARÉ ALTA

20h: MISERICÓRDIA

Dia 11/04 – sexta-feira

16h: ONDA NOVA

18h: MISERICÓRDIA

20h: MARÉ ALTA

Dia 12/04 – sábado

15h30: MARÉ ALTA

17h30: MISERICÓRDIA

19h30: PRÉ-ESTREIA – CIDADE DOS SONHOS

Dia 13/04 – domingo

16h: OESTE OUTRA VEZ

18h: ONDA NOVA

20h: MISERICÓRDIA

Dia 14/04 – segunda-feira

15h30: MARÉ ALTA

17h30: ONDA NOVA

19h30: JANELAS

Dia 15/04 – terça-feira

16h: ONDA NOVA

18h: MISERICÓRDIA

20h: OESTE OUTRA VEZ

Dia 16/04 – quarta-feira

16h: OESTE OUTRA VEZ

18h: ONDA NOVA

20h: MARÉ ALTA

Serviço: Sessões no Cine Líbero Luxardo, no prédio do Centur – sede da Fundação Cultural do Pará – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém.

Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro.

A bilheteria abre uma hora antes das sessões. Lotação: 98 lugares.

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.

