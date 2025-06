Novos equipamentos doados pelo Estado serão úteis para o fortalecimento da agricultura familiar

O governado do Pará, Helder Barbalho, entregou nesta segunda-feira, 16, máquinas agrícolas, lanchas e tratores para os municípios de Anajás, Barcarena, Limoeiro do Ajuru, Porto de Moz, São Sebastião da Boa Vista, Anapu, Curuçá, Acará, São Domingos do Capim, Pau D’Arco, Concórdia do Pará, Melgaço e Ipixuna do Pará. A iniciativa é do programa Pará Rural e assegurada através de emendas parlamentares.

“Hoje são 3 milhões e 600 mil reais em equipamentos para a produção rural do nosso Estado. Com isso, nós fortalecemos a agricultura familiar, o produtor rural, em cada canto desse Estado”, disse o chefe do executivo. Ele ainda reforçou que esses equipamentos são para facilitar a vida dos produtores. “Que esse material auxilie e permita que o trabalhador rural possa mexer na sua terra, produza com mais intensidade, tecnologia, gerando mais emprego, renda e colocando alimento na mesa dos paraenses”, finalizou.

O presidente do Pará Rural, Felipe Picanço, ressaltou a importância de ações como essa, que fortalecem a agricultura familiar no Pará.

“É muito importante alavancar a agricultura familiar, fortalecer o pequeno produtor e a cadeia produtiva em ano de COP, isso é muito benéfico. Isso é muito importante para fazer com que o pequeno produtor consiga fazer seu trabalho com segurança, beneficiando os municípios e as comunidades”, explicou.

“Esses equipamentos são de muita importância para o nosso município. Eles vão melhorar nossas estradas, nossas vicinais, nossa agricultura familiar e até na limpeza da cidade. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao governador Helder, à vice-governadora Hana e aos deputados”, disse o prefeito de Porto de Moz, Rivaldo Campos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias