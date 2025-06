Hemorrede estadual coleta 954 bolsas de sangue e reforça atendimento para mais de 3,8 mil pacientes no Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizou, na última sexta-feira, 14, uma campanha especial de doação de sangue em dez unidades da hemorrede estadual, como parte da programação pelo Dia Mundial do Doador de Sangue. A mobilização resultou na coleta de 954 bolsas, volume suficiente para beneficiar até 3.816 pacientes em todo o estado.

A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é celebrada anualmente em 14 de junho como forma de agradecer aos doadores voluntários e conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue abastecidos de forma contínua. A escolha do dia homenageia o nascimento do médico e imunologista austríaco Karl Landsteiner, descobridor dos grupos sanguíneos.

Somente em Belém, o Hemocentro Coordenador coletou 228 bolsas. Os postos de coleta localizados nos shoppings Castanheira e Metrópole registraram, respectivamente, 96 e 135 doações. No interior, os hemocentros e hemonúcleos também registraram participação expressiva da população. Marabá contabilizou 121 bolsas, seguido por Barcarena (101), Castanhal (83), Capanema (76), Santarém (61), Redenção (33) e Tucuruí (20).

Durante a campanha, doadores voluntários se mobilizaram em diferentes municípios para reforçar os estoques e incentivar o gesto solidário. Em Belém, a usuária Rafaela de Sousa Pereira, de 41 anos, participou da ação pela primeira vez. “Eu não conhecia a data, mas agora vejo como ela é importante. Muitas pessoas precisam, e a gente nunca sabe se será com a gente ou com alguém próximo. Minha mãe mesmo passou muito tempo esperando, por ter um tipo sanguíneo difícil. Se cada um tivesse mais consciência, todo mundo doaria. Ações como essa ajudam a levar informação e manter as pessoas bem informadas”, destacou.

Em Castanhal, a campanha interna em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue foi realizada entre os dias 7 e 14 de junho, mas as ações continuaram nesta semana. Na segunda-feira (16), o Hemocentro Regional recebeu a caravana de doadores de Nova Esperança do Piriá. Ao longo dos últimos dias, também participaram da mobilização grupos voluntários de Acará, Mãe do Rio, Terra Alta e doadores fidelizados da própria região.

Em Marabá, além da coleta de 121 bolsas, a unidade promoveu uma homenagem aos doadores com maior número de contribuições registradas ao longo dos anos. Foram reconhecidos Andreo Ezias, com 55 doações, e Antônio Gracimar, com 53, como exemplos de solidariedade e compromisso com a causa da doação voluntária.

Em Santarém, a programação reuniu doadores fidelizados, parceiros locais e diversas atividades voltadas ao bem-estar e valorização dos voluntários. A unidade recebeu a Banda da Polícia Militar, que animou a manhã, além de oferecer serviços de beleza, sessões de massagem e outras atrações culturais. A ação teve como objetivo reconhecer o gesto solidário e incentivar a doação contínua na região.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, destacou o engajamento da população durante a campanha. “Tradicionalmente, a participação da população sempre é muito efetiva nesse dia tão importante para a saúde pública, no que diz respeito à doação de sangue. Em Belém e em todas as regiões onde o Hemopa possui unidades de coleta, esse comparecimento vem aumentando a cada ano. Isso mostra o compromisso e a solidariedade da nossa população. Reforçamos a importância de manter a regularidade das doações para garantir os estoques e atender, com segurança, as demandas transfusionais da rede hospitalar”, ressaltou.

A campanha teve como objetivo garantir o abastecimento das unidades de saúde que dependem de transfusões em casos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos. A ação descentralizada integra a estratégia de fortalecimento da hemorrede estadual, levando a oportunidade de doação a diferentes regiões do Pará.

Serviço

A Fundação Hemopa reforça que a doação de sangue pode ser feita durante todo o ano, nas unidades fixas da capital, região metropolitana e interior. Confira os endereços e horários de atendimento:

Sede do Hemopa – Belém

Endereço: Avenida Serzedelo Corrêa, 1725 (Esquina com Rua dos Caripunas). Bairro Batista Campos.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; e sábado, das 7h30 às 17h.

Contato – ligação ou WhatsApp: (91) 3217-7050

Postos de Coleta

Shopping Castanheira

Endereço: Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do shopping).

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h; domingo, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Shopping Metrópole

Endereço: Rodovia BR-316, nº 4.500, KM-04 – Bairro do Coqueiro (térreo do shopping), Ananindeua.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: (91) 3110-6685.

Hemocentros

Castanhal

Endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (91) 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (Serviço Social).

Santarém

Endereço: Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Bairro Aeroporto Velho.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (93) 3524-7550 / (93) 98412-9718.

Marabá

Endereço: Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n, Agrópolis do Incra.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150 / (94) 3312-9153 (WhatsApp).

Hemonúcleos

Abaetetuba

Endereço: Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Altamira

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Bairro Esplanada do Xingu.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Capanema

Endereço: Rodovia BR-308, KM-0, s/n, Bairro São Cristóvão.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 3411-1892 / 98568-3339 (WhatsApp).

Redenção

Endereço: Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Tucuruí

Endereço: Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Bairro Santa Mônica.

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsAppp (91) 3217-7050, ou nas redes sociais da oficiais da Fundação Hemopa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias