Programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega a Belém

Belém receberá a sessão itinerante da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo entre os dias 23 e 29 de outubro, no cine Cine Líbero Luxardo, na avenida Gentil Bittencourt, bairro Nazaré.

A seleção paraense reúne dez longas-metragens nacionais e internacionais, com títulos premiados em festivais como Cannes e Berlim. A lista inclui filmes como A Sombra do Meu Pai (britânico-nigeriano Akinola Davies Jr.), Kontinental ’25 (romeno Radu Jude), Drácula (também de Radu Jude) e Seis Dias Naquela Primavera (belga, de Joachim Lafosse).

Para o público infantil e familiar, a mostra também oferece a “2ª Mostrinha”, com animações e produções voltadas para crianças, como Maya, Me Dê um Título (animação de Michel Gondry) e Aventuras de Makunáima, de Chico Faganello.

 Serviço

Local: Cine Líbero Luxardo, av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém / PA

Datas: 23 a 29 de outubro

Ingressos: A definir (confira no site oficial)

Essa edição itinerante representa uma oportunidade única para o público em Belém assistir a produções de destaque internacional, num evento voltado para a diversidade temática e estética do cinema contemporâneo.

Imagem: Divulgação

