Vídeo – Obra rara furtada em 2008 será devolvida ao Museu Paraense Emílio Goeldi

Nesta sexta-feira, 17, no Salão de Leitura da Biblioteca do Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi, a Polícia Federal irá devolver ao Museu a obra rara “De India utriusque re naturali et medica”, do médico e naturalista holandês, Guilherme Piso, publicada em Amsterdã, em 1658. Furtada do Museu Goeldi em 2008, a obra foi recuperada em 2024, na cidade de Londres, no Reino Unido.

Escrita em latim, a publicação é uma segunda edição do livro “Historia Naturalis Brasiliae”, que representa uma compilação de pesquisas científicas sobre história natural, geografia, meteorologia e etnologia. A obra foi impressa pelo editor holandês Louis Elsevier, fato que confere ainda mais raridade ao exemplar, a terceira obra mais antiga do acervo do Museu Goeldi, ficando atrás de apenas dois títulos, um de 1554 e outro, de 1628.

OBRAS RECUPERADAS

Ao todo, a Biblioteca do Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi, batizada com o nome de Domingos Soares Ferreira Penna, possui 350 mil exemplares, entre eles, 4 mil obras raras. Em 2008, foram furtadas 60 obras raras do acervo, sendo 40 livros e 20 in-fólios. Desse total, desde 2014, foram recuperadas 5 publicações, contando com a obra que será devolvida, nesta sexta-feira, numa solenidade que reunirá integrantes da diretoria do Museu Goeldi, da Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna e da Polícia Federal.

Representando o Museu Emílio Goeldi, participam da solenidade o diretor da instituição, Nilson Gabas Júnior; a chefe substituta da Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna, Sônia Dias; e as bibliotecárias e curadoras de obras raras do Museu Goeldi, Berenice Bacelar e Geisa Dias. Para realizar a entrega e falar sobre as investigações, estarão presentes os delegados da Polícia Federal Cledson Silva, Fernando Casarin e Marco Smith.

SEGURANÇA REFORÇADA

Atualmente, o acervo de obras raras está protegido em uma sala-cofre, inaugurada após os furtos, em 2018, com equipamentos que reforçaram a segurança do prédio, como portas-camuflagem, câmeras e acesso controlado por identificação digital. O espaço foi implementado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Referência nas áreas de Antropologia, Arqueologia, Botânica, Ciências da Terra, Ecologia, Linguística e Zoologia, a Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna atende o público especializado de caráter acadêmico e científico. O acervo é composto por livros, periódicos, folhetos, separatas, mapas, CDs, fotografias, filmes, fitas e microfilmes.

Veja as obras raras recuperadas e devolvidas ao Museu Paraense Emílio Goeldi

Título: Rerum medicarum nove hispanieae thesaurus, seu plantarum, simalium, mineralium

Ano de publicação: 1628

Autor: Francisco Hernandez

Resgate: 2014, em Nova York, Reino Unido

Título: Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome

Ano de publicação: 1836

Autor: Eduard Poeppig

Resgate: 2023 em Buenos Aires, Argentina

Título: Delectus florae et faunae brasiliensis jussu et auspiciis

Ano de publicação: 1820

Autor: Johann Christian Mikan

Resgate: 2024 em São Paulo, Brasil

Título: Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae

Ano de publicação: 1823

Autor: Johann Baptist von Spix

Resgate: 2024 em Londres, Reino Unido

Título: De Indiae utriusque re naturali et medica

Ano de publicação: 1658

Autor: Guilherme Piso

Resgate: 2025 em Londres, Reino Unido

SERVIÇO:

Solenidade de entrega de obra rara para o Museu Emílio Goeldi

Data: 17 de outubro

Local: Salão de Leitura da Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna

Endereço: Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi. Avenida Perimetral, 1901, Terra Firme, Belém (PA).

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém