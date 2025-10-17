Vídeo: motorista de Porsche blindada reage a assalto e foge deixando criminosos para trás no RJ

Uma tentativa de assalto foi registrada por câmeras de segurança no último domingo (12), no bairro Encantado, zona norte do Rio de Janeiro. As imagens chamaram atenção pela reação surpreendente do motorista de uma Porsche blindada, alvo da ação criminosa.

No vídeo, é possível ver o momento em que três suspeitos se aproximam do veículo e apontam armas em direção ao motorista. Ao perceber o assalto, o condutor fecha rapidamente uma das portas, que estava aberta, e, sem demonstrar medo, arranca com o carro, deixando os criminosos para trás.

Mesmo com a insistência do trio, o motorista não se intimida e consegue escapar ileso. Duas outras pessoas que estavam próximas ao local fogem correndo, mas não chegam a ser abordadas pelos assaltantes, que fogem em seguida após a tentativa frustrada.

De acordo com as imagens, um dos carros usados pelos suspeitos foi atingido durante a ação, possivelmente pelo motorista da Porsche. O caso segue sob investigação das autoridades.

Se inscreva no canal: