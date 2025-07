Oficina infantil gratuita no Mangal das Garças neste domingo (13) ensina a criar binóculos com material reciclável

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, será palco de uma oficina infantil gratuita neste domingo (13), a partir das 10h. A atividade será conduzida pela equipe do Clube da Animação e vai ensinar as crianças a confeccionarem binóculos usando materiais recicláveis, como papelão e rolinhos de papel higiênico.

A ação faz parte do Projeto Ecoarte, promovido aos domingos no parque, e tem como objetivo estimular o contato com a natureza, a criatividade e a consciência ambiental por meio da arte e da diversão. Após a oficina, os pequenos poderão explorar o parque utilizando seus binóculos artesanais para observar aves e outros animais do espaço.

A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia basta chegar no horário. O Mangal das Garças funciona das 8h às 18h, com entrada gratuita para as áreas abertas. Localizado na Cidade Velha, o parque também oferece atrações como o borboletário, o farol de Belém e o memorial amazônico, com acesso pago.

Além da oficina, o Mangal mantém uma programação diária com alimentação de animais e passeios com aves, tornando-se uma excelente opção de lazer educativo para toda a família.

Imagem: Agência Pará