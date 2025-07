Pesquisadores chineses visitam Parque do Utinga e conhecem projeto de reintrodução das ararajubas

Uma comitiva de pesquisadores chineses em Ecologia visitou nesta sexta-feira (11) o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, para conhecer de perto o Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas ave símbolo da fauna amazônica e ameaçada de extinção. A atividade reforçou a importância internacional do trabalho de conservação feito no parque.

Acompanhados por técnicos do Ideflor-Bio, da Fundação Lymington e do Imaflora, os visitantes percorreram trilhas interpretativas, conheceram os viveiros de aclimatação das aves e participaram de uma roda de conversa sobre os desafios da conservação da biodiversidade em áreas urbanas.

Segundo Mônica Furtado, gerente de Biodiversidade do Ideflor-Bio, a visita marca um importante reconhecimento ao projeto. “Receber especialistas internacionais reforça a relevância científica e ambiental do nosso trabalho”, afirmou.

Iniciado há oito anos, o projeto busca restabelecer populações viáveis de ararajubas (Guaruba guarouba) na natureza, monitorando sua adaptação, comportamento e reprodução. O trabalho segue rigorosos critérios técnicos e também envolve ações de educação ambiental com a comunidade local.

A visita rendeu elogios dos especialistas estrangeiros. “Ficamos impressionados com a integração entre conservação, educação e ciência. Ver as ararajubas voando em seu habitat natural é uma experiência única”, destacou um dos pesquisadores.

O Parque Estadual do Utinga é uma das principais Unidades de Conservação de Belém e tem papel estratégico na preservação da fauna e flora da região metropolitana. A troca de experiências durante a visita amplia as possibilidades de cooperação internacional para a conservação ambiental em regiões tropicais.

Imagem: Agência Pará