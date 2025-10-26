One Piece | Evento revelará novidades sobre o anime e live-action

Evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do anime
A terceira edição do evento de novidades sobre One Piece chamado de ONE PIECE NEWS foi anunciada para esta terça-feira (28), às 9h45, horário de Brasília.
Os anúncios de novidades sobre anime e live-action serão realizados por meio de uma transmissão ao vivo que já pode ser acessada pelo canal oficial de One Piece no Youtube.
Tudo sobre One Piece da Netflix
O elenco principal de One Piece inclui Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, Taz Skylar como Sanji, Peter Gadiot como Shanks, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo e Jeff Ward como Buggy.
Para a segunda temporada, estão confirmadas ainda as adições de Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Katey Sagal como Drª. Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, Daniel Lasker como Mr. 9, Camrus Johnson como Mr. 5, Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, David Dastmalchian como Mr. 3, Werner Coetser como Dorry, Brendan Murray como Brogy, Clive Russell como Crocus, Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile e Lera Abova como Miss All-Sunday/Nico Robin.
Já se sabe que o novo ano vai adaptar elementos que antecedem a saga Alabasta, que ficou prometida para um terceiro ano.
A segunda temporada de One Piece: A Série chegará em 2026. A primeira temporada da produção está disponível na Netflix.