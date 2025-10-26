domingo, outubro 26, 2025
Desde 1876
Euphoria | Sydney Sweeney fala sobre participação na 3ª temporada

A atriz está promovendo seu novo filme, Christy, no qual interpreta uma boxeadora

Neste sábado (25), a atriz Sydney Sweeney, que interpreta a personagem Cassie Howard em Euphoria, comentou sobre seu envolvimento na terceira temporada da série da HBO Max

Para a Variety, Sweeney disse que termina suas filmagens em dois dias e que, mesmo após três anos, a sensação no set de gravações ainda é familiar. “A maioria da equipe ainda é a mesma, então parece que eu voltei para casa com a minha família. Cresci com eles, eu tinha 20 anos quando filmei o piloto, então rever todas essas pessoas é reconfortante“, garantiu a atriz.

A terceira temporada da série foi anunciada anteriormente como a última. Quando questionada se existe a possibilidade de uma quarta temporada, Sweeney foi discreta, “Não posso confirmar nenhuma informação.

Tudo sobre a terceira temporada de Euphoria

A nova temporada terá de novidade no elenco a cantora Rosalía, a atriz Sharon Stone, o ex-jogador de futebol americano Mashwan Lynch e o ator e cineasta Kadeem Hardison. Ainda não existem informações sobre os papéis dos novos nomes que chegam a série. 

Outra mudança importante na terceira temporada é que Martha Kelly Chloe Cherry foram promovidas ao elenco regular. A série terá ainda o retorno de membros do elenco original, como ZendayaHunter SchaferEric Dane, Jacob ElordiSydney SweeneyAlexa Demie e Maude Apatow como regulares da série. Colman Domingo retornará como estrela convidada.

Recentemente levantou-se a hipótese de que nem todo mundo do elenco voltaria para uma terceira temporada. A própria Zendaya, estrela principal, foi escalada para o novo filme de Christopher Nolan, que deve começar a rodar este ano. Zendaya também pode ficar ocupada com a produção de Homem-Aranha 4, igualmente agendado para gravar em 2025.

A segunda temporada de Euphoria foi ao ar em 2022, enquanto o terceiro ano ainda não tem data de estreia definida, mas está sendo filmado atualmente.

