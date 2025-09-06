Oportunidade: abertas inscrições para Programa Jovem Aprendiz em Bragança e Abaetetuba

A Afya, referência em educação médica e na formação de profissionais da saúde, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2025, voltado para estudantes e recém-formados do ensino médio nos municípios de Bragança e Abaetetuba.

O programa oferece muito mais que a primeira experiência no mercado de trabalho. Os jovens selecionados terão a oportunidade de atuar dentro das unidades de graduação da Afya, em um ambiente dinâmico e colaborativo, com aprendizado na prática e acompanhamento de profissionais que inspiram crescimento.

Além da rotina de trabalho, os participantes terão acesso a uma trilha de desenvolvimento exclusiva, que combina teoria e prática para impulsionar a formação pessoal, educacional e profissional.

Critérios para participar

Ter entre 14 e 24 anos;

Ter concluído ou estar cursando o ensino médio;

Disponibilidade para trabalhar 4h ou 6h por dia.

Processo seletivo

As etapas incluem inscrição on-line, entrevista digital e entrevistas presenciais com gestores.

Benefícios

Os aprovados receberão salário, vale-alimentação, plano odontológico, plano de saúde, entre outros benefícios.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://carreira.afya.com.br/jovem-aprendiz-graduacao-2025.

Mais sobre a Afya

A Afya é o maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil. Reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, sendo 33 com cursos de Medicina e 20 com unidades de pós-graduação e educação continuada em saúde.

Atualmente, são 3.653 vagas de Medicina autorizadas pelo MEC, com mais de 23 mil médicos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte à atividade médica, 1 a cada 3 médicos ou estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa brasileira de educação médica a abrir capital na Nasdaq, em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo Valor Inovação (2023), como a empresa mais inovadora do Brasil, e Valor 1000 (2021, 2023 e 2024), como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi eleito o melhor executivo de Educação pelo prêmio Executivo de Valor (2023).

Em 2024, a Afya passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz do ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações: afya.com.br | ir.afya.com.br

Imagem: Divulgação