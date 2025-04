Oscar Piastri vence GP da Arábia Saudita e assume a liderança da F1

Piloto australiano conquista seu terceiro GP na atual temporada

Da CNN

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou o título do Grande Prêmio da Arábia Saudita neste domingo (20). Com o resultado, ele se torna o novo líder da temporada 2025, ultrapassando seu companheiro de equipe, Lando Norris.

A segunda posição ficou com o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, que havia largado na pole position. Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o pódio, terminando na terceira posição.

Esta é a terceira vitória de Piastri na temporada. Ele já havia conquistado os GPs da China, no final de março, e do Bahrein, no início de abril. Com a vitória, ele se torna o primeiro piloto australiano a liderar o campeonato desde Mark Webber em 2010.

O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou na 18ª posição. Ele chegou a ser advertido quando estava em 15º após um toque em Fernando Alonso.

O próximo GP acontece no dia 4 de maio em Miami, na Flórida. Esta será a primeira de três corridas que os Estados Unidos recebem em 2025.