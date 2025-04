PM intensifica policiamento em Mosqueiro durante feriado prolongado

Operação Semana Santa mobiliza mais de 700 policiais em pontos turísticos do estado para garantir a segurança de moradores e visitantes.

Por Tarcya Amorim (PMPA)

A Polícia Militar do Pará intensificou as ações de policiamento ostensivo no distrito de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, durante o feriado prolongado da Semana Santa. A operação, que segue até o dia 22 de abril, tem como objetivo garantir a segurança da população local e dos visitantes que tradicionalmente se deslocam à ilha nesse período.

Conhecido por suas praias de água doce, Mosqueiro é um dos destinos mais procurados por turistas e moradores da capital nos feriados. Com o aumento expressivo de visitantes, a PM reforçou o efetivo policial, especialmente nos principais pontos de movimentação, como praias, áreas comerciais, vias de acesso e pontos turísticos.

Sob a coordenação do 25° Batalhão de Polícia Militar (25° BPM), a operação conta com viaturas, policiamento a pé e atuação integrada com outros órgãos de segurança e fiscalização. De acordo com o tenente-coronel Alexandre, comandante da unidade, o reforço também inclui tropas especializadas, como Rotam e Cavalaria. “Estamos com um planejamento estratégico voltado para a prevenção e a pronta resposta, com equipes distribuídas de forma a cobrir áreas críticas e garantir que moradores e visitantes possam aproveitar o feriado com paz e tranquilidade”, destacou.

Moradora de Belém, Mariuza Araújo, de 62 anos, decidiu passar a programação da Semana Santa na ilha e ressaltou a tranquilidade proporcionada pela presença da polícia.

“As viaturas passam de hora em hora aqui em frente à minha casa. Fico me sentindo mais segura para me divertir com a família. A gente gosta de colocar uma música e usar o espaço da frente de casa”, contou.

Além de Mosqueiro, a Operação Semana Santa mobiliza mais de 700 policiais em outras localidades estratégicas, como os distritos de Cotijuba, Marudá, Algodoal, Colares, Salinópolis, Bragança (Ajuruteua), Barcarena, Abaetetuba (Vila de Beja), Mocajuba, Cametá, Salvaterra, Soure, Portel, Curuçá, Marapanim, São Caetano de Odivelas e São Domingos do Capim.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e a ordem social durante os períodos de grande fluxo populacional no estado.