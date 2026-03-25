Prefeitura qualifica 40 mulheres na Casa do Açaí

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), qualificou 40 mulheres batedoras de açaí artesanal no primeiro curso de capacitação realizado exclusivamente para elas. A aula ocorreu na tarde de anteontem, segunda-feira, 23, na Casa do Açaí, na capital. A iniciativa fortalece a cadeia produtiva do fruto e o protagonismo feminino, em alusão ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Moradora do bairro do Guamá, Jacilene Pantoja foi uma das participantes. Ela está se estruturando para montar o próprio ponto de açaí e busca iniciar a atividade de forma adequada.

“Para mim, é importante porque estou começando e queria entender como funciona. Já comprei meus equipamentos e acho excelente a iniciativa da prefeitura, porque esse é um trabalho muito bom para a gente”, afirmou.

O curso reúne conteúdos teóricos e práticos voltados às técnicas de produção do açaí artesanal em Belém. Somente neste ano, a Prefeitura de Belém já qualificou cerca de 500 pessoas para atuar com o fruto na capital.

Outra participante da turma foi Rita Nascimento. Para a empreendedora, o açaí artesanal representa um negócio tradicional da família, mantido há 35 anos no bairro Maracangalha.

“Todo ano eu e minha família participamos para atualizar nossos conhecimentos, tirar dúvidas e manter o licenciamento em dia. Isso reflete na qualidade do nosso açaí e na satisfação dos clientes, o que prezamos muito”, destacou.

QUALIFICAÇÕES DA PREFEITURA

As capacitações ocorrem semanalmente na Casa do Açaí, com turmas de até 40 participantes. O público-alvo são manipuladores de açaí, conhecidos popularmente como batedores, que recebem orientações conforme o Decreto Estadual nº 326/2012, que estabelece as boas práticas de manipulação do açaí e da bacaba.

Durante a etapa teórica, os participantes recebem informações sobre a legislação e sobre doenças que podem ocorrer caso o alimento não seja manipulado de forma adequada. O curso também inclui atividades práticas realizadas no próprio espaço.

A iniciativa reforça que a prevenção passa pela educação, especialmente para quem manipula alimentos e desempenha papel essencial na proteção da saúde da população. Com práticas adequadas de higiene, é possível reduzir riscos de contaminação e garantir um produto seguro para consumo.

De acordo com Jhoy Gerald (Rochinha), coordenador da Casa do Açaí, a procura pelas turmas dobrou neste mês em relação ao início do ano, demonstrando o interesse dos trabalhadores em se regularizar junto à Vigilância Sanitária.

“Nosso papel aqui é capacitar, organizar, qualificar os pontos comerciais e fiscalizar, com grande importância nos bairros de Belém. Falar de açaí é falar de saúde pública, e estamos aqui para servir a população. Um curso como esse de hoje, por exemplo, mostra a força da mulher na categoria.”, afirmou.

COMO PARTICIPAR

A próxima turma, aberta ao público, será realizada no dia 31 de março (terça-feira), das 14h30 às 17h, na Casa do Açaí. O espaço está localizado na travessa Bom Jardim, nº 370, no bairro Cidade Velha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98062-3807.

Fonte e imagens: Agência Belém