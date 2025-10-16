Papa Leão XIV recebe cavalo árabe puro-sangue como presente de fiel polonês

O Papa Leão XIV, conhecido por sua paixão pela equitação, foi surpreendido com um presente inusitado: um cavalo árabe puro-sangue de 12 anos, batizado de Proton. O animal foi doado por Andrzej Michalski, proprietário do Haras Michalski, localizado em Kołobrzeg-Budzistów, na Polônia.
O gesto foi inspirado em imagens do então futuro Papa montando a cavalo durante sua missão no Peru, o que motivou Michalski a presenteá-lo com um cavalo que refletisse a dignidade do Pontífice. Proton, de pelagem clara, foi escolhido por sua semelhança com a batina papal branca.
Antes de sua eleição, o Papa Leão XIV, então missionário Robert Francis Prevost, costumava montar a cavalo regularmente no Peru. Durante a entrega, Michalski leu uma carta ao Pontífice, mencionando a exortação apostólica “Dilexi te” e expressando o desejo de que o presente contribuísse para as atividades do Papa.
O cavalo será levado para Castel Gandolfo, na Itália, onde ficará sob cuidados especiais. Além de sua função como presente, Proton simboliza um gesto de gratidão e carinho de um fiel polonês ao líder da Igreja Católica.
Imagem: Handout/Vatican Media